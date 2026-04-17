'गलत ट्रेन में चढ़ गए तो तकलीफ उठाने से बेहतर है कि उतर जाएं', हंसिका मोटवानी ने सोहेल कथूरिया से तलाक पर तोड़ी चुप्पी

Hansika Motwani On Divorce: हंसिका मोटवानी ने इसी साल मार्च में पति सोहेल कथूरिया से तलाक ले लिया है. दोनों ने साल 2022 में शादी की थी. एक्ट्रेस ने अपने तलाक पर चुप्पी तोड़ी है.

पॉपुलर एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी (Hansika Motwani) ने बीते काफी समय अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बनी हुई है. दरअसल, उन्होंने शादी के चार साल बाद अपने पति सोहेल कथूरिया (Sohael Khaturiya) से तलाक ले लिया है. साल 2022 में शादी करने के बाद दोनों दो साल साथ में रहे. साल 2024 में कपल ने अलग रहना शुरू कर दिया था. वहीं, साल 2026 के मार्च में हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया है. एक्ट्रेस ने अपने तलाक लेकर डायरेक्ट कुछ नहीं कहा है लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान पर्सनल लाइफ पर बात की है. आइए जानते हैं कि हंसिका मोटवानी ने क्या कहा है.

हंसिका मोटवानी ने शादी और मां बनने पर दिया रिएक्शन

अदाकारा हंसिका मोटवानी ने 'हॉटरफ्लाई' के साथ इंटरव्यू में कहा, 'मेरी फैमिली किसी भी बात के लिए प्रेशर नहीं डालती है. लोगों को क्लिकबेट चाहिए था जो उन्हें मिल गया. उन्हें सुर्खियां चाहिए थीं जो उन्हें मिल गईं. मैंने कभी इसको लेकर सफाई नहीं दी और ना ही कभी दूंगी क्योंकि ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है. सब ठीक है और मुझे कोई पछतावा नहीं है. अगर आप गलत ट्रेन में चढ़ गए तो तकलीफ उठाने से बेहतरा है कि आप उस ट्रेन से उतर जाएं. मुझे अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है. मैं जहां भी हूं बहुत खुश हूं.' शादी और मां बनने के दबाव के सवाल पर एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं नहीं जानती क्योंकि ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ. मुझे कभी उस दायरे में नहीं डाला गया जहां लोग कहते हैं कि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई. बहुत से लोग मिलेंगे जो शादी करने की बात कहेंगे लेकिन लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई हैं. उनके लिए जो सही होगा वो वहीं करेंगी. पहले लोग 25 साल की उम्र में शादी कर लेते थे. फिर 30 और अब 40. कौन है वो लोग. शादी के बद भी वह कहते हैं कि बच्चा कर लो. लेकिन अगर ये आपको सही नहीं लगता है कि ना करें. प्रेशर क्यों लेना.'

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