हंसिका मोटवानी ने एक्स भाभी पर मानहानि केस कर मांगे 2 करोड़, इंडस्ट्री में मची खलबली, जानें क्या है मामला?

बाॅलीवुड इंडस्ट्री में रिश्ते की डोर बहुत कमजोर होती है और इसका सिधा उदाहरण है हंसिका मोटवानी और उनकी एक्स भाभी का मामला. यह पूरा हाई-प्रोफाइल ड्रामा तब शुरू हुआ जब मुस्कान नैंसी ने हंसिका मोटवानी और उनके भाई प्रशांत मोटवानी पर घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मुस्कान का कहना था कि हंसिका उनके वैवाहिक जीवन में जरूरत से ज्यादा दखल देती थीं और उनके साथ मारपीट की गई. हालांकि, हंसिका ने इन दावों को पूरी तरह मनगढ़ंत बताया है.
कर्ज और बदनामी का खेल
हंसिका मोटवानी ने अपने वकील अदनान शेख के जरिए कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसमें एक चौंकाने वाला दावा किया गया है. हंसिका के अनुसार, मुस्कान ने उनके भाई से शादी के दौरान 27 लाख का मोटा कर्ज लिया था. जब परिवार ने पैसे वापस मांगे, तो कर्ज चुकाने से बचने के लिए मुस्कान ने विक्टिम कार्ड खेला और परिवार को बदनाम करने की साजिश रची. मानहानि के इस केस में हंसिका ने मुस्कान की सोशल मीडिया लाइफस्टाइल पर भी सवाल उठाए हैं. याचिका में कहा गया है कि मुस्कान इंस्टाग्राम पर तो आलीशान जिंदगी का दिखावा करती हैं, लेकिन असलियत में वह एक मामूली टीवी एक्ट्रेस हैं.
प्रशांत और मुस्कान का टूटा रिश्ता
हंसिका मोटवानी के भाई प्रशांत और मुस्कान की शादी साल 2020 में बड़े अरमानों के साथ हुई थी. लेकिन यह शादी दो साल भी ठीक से नहीं चल पाई और 2022 से ही दोनों अलग रह रहे हैं. अब इस मामले ने कानूनी लड़ाई का रूप ले लिया है, जिसकी सुनवाई जल्द ही मुंबई की डिंडोशी सेशंस कोर्ट में शुरू होगी. हैरानी की बात यह है कि जब हंसिका अपनी भाभी से कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं, उसी समय उनकी अपनी शादी भी खतरे में नजर आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हंसिका और उनके पति सोहेल कथूरिया अलग हो चुके हैं.
क्या टूट गई एक्ट्रेस की शादी
आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में शाही अंदाज में शादी करने वाली हंसिका मोटवानी ने अपने इंस्टाग्राम से पति की सारी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं. सूत्रों का कहना है कि हंसिका मोटवानी ने सोहेल से अलग होने के बदले एक रुपया भी एलिमनी नहीं मांगा है. हंसिका मोटवानी के लिए यह समय मानसिक तौर पर काफी चुनौतीपूर्ण है. एक तरफ भाई के घर का झगड़ा और दूसरी तरफ खुद की टूटती शादी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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