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हंसिका मोटवानी ने एक्स भाभी पर मानहानि केस कर मांगे 2 करोड़, इंडस्ट्री में मची खलबली, जानें क्या है मामला?

ग्लैमर की दुनिया में रिश्तों के बनने और बिगड़ने की खबरें आम हैं, लेकिन जब बात कोर्ट-कचहरी और करोड़ों के मानहानि तक पहुंच जाए तो मामला गंभीर हो जाता है. एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने अपनी पूर्व भाभी और टीवी एक्ट्रेस मुस्कान नैंसी जेम्स के खिलाफ केस किया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 11, 2026 1:52 PM IST

हंसिका मोटवानी ने एक्स भाभी पर मानहानि केस कर मांगे 2 करोड़, इंडस्ट्री में मची खलबली, जानें क्या है मामला?
हंसिका मोटवानी ने एक्स भाभी पर किया मानहानि केस

बाॅलीवुड इंडस्ट्री में रिश्ते की डोर बहुत कमजोर होती है और इसका सिधा उदाहरण है हंसिका मोटवानी और उनकी एक्स भाभी का मामला. यह पूरा हाई-प्रोफाइल ड्रामा तब शुरू हुआ जब मुस्कान नैंसी ने हंसिका मोटवानी और उनके भाई प्रशांत मोटवानी पर घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मुस्कान का कहना था कि हंसिका उनके वैवाहिक जीवन में जरूरत से ज्यादा दखल देती थीं और उनके साथ मारपीट की गई. हालांकि, हंसिका ने इन दावों को पूरी तरह मनगढ़ंत बताया है.

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कर्ज और बदनामी का खेल

हंसिका मोटवानी ने अपने वकील अदनान शेख के जरिए कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसमें एक चौंकाने वाला दावा किया गया है. हंसिका के अनुसार, मुस्कान ने उनके भाई से शादी के दौरान 27 लाख का मोटा कर्ज लिया था. जब परिवार ने पैसे वापस मांगे, तो कर्ज चुकाने से बचने के लिए मुस्कान ने विक्टिम कार्ड खेला और परिवार को बदनाम करने की साजिश रची. मानहानि के इस केस में हंसिका ने मुस्कान की सोशल मीडिया लाइफस्टाइल पर भी सवाल उठाए हैं. याचिका में कहा गया है कि मुस्कान इंस्टाग्राम पर तो आलीशान जिंदगी का दिखावा करती हैं, लेकिन असलियत में वह एक मामूली टीवी एक्ट्रेस हैं.

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प्रशांत और मुस्कान का टूटा रिश्ता

हंसिका मोटवानी के भाई प्रशांत और मुस्कान की शादी साल 2020 में बड़े अरमानों के साथ हुई थी. लेकिन यह शादी दो साल भी ठीक से नहीं चल पाई और 2022 से ही दोनों अलग रह रहे हैं. अब इस मामले ने कानूनी लड़ाई का रूप ले लिया है, जिसकी सुनवाई जल्द ही मुंबई की डिंडोशी सेशंस कोर्ट में शुरू होगी. हैरानी की बात यह है कि जब हंसिका अपनी भाभी से कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं, उसी समय उनकी अपनी शादी भी खतरे में नजर आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हंसिका और उनके पति सोहेल कथूरिया अलग हो चुके हैं.

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क्या टूट गई एक्ट्रेस की शादी

आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में शाही अंदाज में शादी करने वाली हंसिका मोटवानी ने अपने इंस्टाग्राम से पति की सारी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं. सूत्रों का कहना है कि हंसिका मोटवानी ने सोहेल से अलग होने के बदले एक रुपया भी एलिमनी नहीं मांगा है. हंसिका मोटवानी के लिए यह समय मानसिक तौर पर काफी चुनौतीपूर्ण है. एक तरफ भाई के घर का झगड़ा और दूसरी तरफ खुद की टूटती शादी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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