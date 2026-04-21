कास्टिंग काउच पर विवादित बयान देकर मुसीबत में फंसी हंसिका मोटवानी, भड़के सोशल मीडिया यूजर्स...

हंसिका मोटवानी हालिया इंटरव्यू में कास्टिंग काउच को लेकर दिए गए बयान की वजह से बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं. एक्ट्रेस के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा हुआ है.

ग्लैमर की दुनिया में कास्टिंग काउच एक ऐसा कड़वा सच है, जिस पर अक्सर बहस छिड़ी रहती है. लेकिन साउथ और बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने इस गंभीर मुद्दे पर एक ऐसा बयान दे दिया है, जिसने इंटरनेट पर एक बवाल मचा दिया है. अपनी शादी और फिर तलाक की खबरों से सुर्खियों में रहीं हंसिका अब अपनी नासमझी या सेफ गेम खेलने के चक्कर में ट्रोलर्स के निशाने पर हैं.

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में हंसिका मोटवानी एक शो में शामिल हुई थीं. यहां बातचीत के दौरान जब इंडस्ट्री में शोषण और कास्टिंग काउच का जिक्र छिड़ा, तो हंसिका का जवाब सुनकर हर कोई दंग रह गया. जब होस्ट ने यह सुझाव दिया कि शायद चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर जल्दी शुरुआत करने की वजह से वह इस गंदगी से बच गईं, तो हंसिका ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, "नहीं, मुझे लगता है कि जिसे असली काम करना है, उसके साथ यह सब नहीं होता होगा. मैं ऐसा इसलिए मानती हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ."

होस्ट का तर्क और हंसिका की चुप्पी

हंसिका के इस बयान के बाद होस्ट ने उन्हें याद दिलाने की कोशिश की कि भले ही उन्होंने इसे खुद महसूस न किया हो, लेकिन पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी घटनाएं होना एक हकीकत है. इस पर हंसिका ने बड़ी ही चालाकी से पल्ला झाड़ते हुए कहा, "ईमानदारी से कहूं तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता" जब होस्ट ने दोबारा जोर दिया कि इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तो हंसिका का बस एक ही जवाब था "हां, हम इसे टाल नहीं सकते, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है."

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

हंसिका का यह बबल में रहने वाला अंदाज नेटिजन्स को रास नहीं आया. लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए जमकर खरी-खोटी सुनाई. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "मैडम शायद किसी चट्टान के नीचे रहती हैं, जिन्हें दुनिया की खबर ही नहीं" दूसरे ने कहा, "इसका मतलब तो ये हुआ कि डायबिटीज कोई बीमारी ही नहीं है.

पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल कंट्रोवर्सी तक

हंसिका ने साल 2022 में सोहेल खतूरिया से शादी और फिर अचानक तलाक की खबर ने फैंस को पहले ही चौंका दिया था. अब इस तरह के बयान ने उनकी इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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