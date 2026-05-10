'मेरी तीन मां...' Mother's Day पर Border 2 के इस एक्टर ने खोला यादों का पिटारा, करनी है ये ख्वाहिश पूरी Exclusive

Border 2 Bollywood Actor on Mothers Day: बॉलीवुड का एक एक्टर ऐसा भी है जिसने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था. मदर्स डे आते ही इस एक्टर को अपनी मां की याद आ गई. चलिए जानते हैं कि यहां हम किसकी बात कर रहे हैं.

Mother's Day पर Border 2 के इस एक्टर ने खोला यादों का पिटारा

Siyapa Paramvir Singh Cheema on Mothers Day: आज दुनियाभर में लोग मदर्स से सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक ऐसा दिन जब हर कोई अपनी मां को धन्यवाद बोलता है. अब मदर्स डे हो और बॉलीवुड सितारे पीछे रह जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता... कुछ समय पहले ही हमने आपको बताया था कि फिल्म पिट स्यापा (Pitt Siyapa) स्टार सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) अपनी मां से क्या कहना चाहती हैं. अब हम आपको बताएंगे एक ऐसे एक्टर के बारे में जिसकी तीन मां हैं. ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं. इस बात का सबूत इस एक्टर ने खुद ही दिया है. यहां हम बात कर रहे हैं सोनम बाजवा के कोस्टार परमवीर सिंह चीमा के बारे में जो कि इस समय पिट स्याप्पा में धमाल मचा रहे हैं. इससे पहले परमवीर सिंह ने बॉर्डर 2 में कमाल कर दिखाया था. अपनी मां के बारे में बात करते हुए परमवीर सिंह चीमा ने बॉलीवुड लाइफ से कहा, मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूं. भगवान ने मुझे तीन मां दी हैं. एक वो जिसने मुझे जन्म दिया. वो मेरे बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई.

मां से बार बार यही बात बोलती हैं सोनम बाजवा

आगे सोनम बाजवा के इस कोस्टार ने कहा, उसके बाद मेरी दादी मेरी मां बन गईं. उन्होंने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया. उन्होंने मेरा ख्याल रखा. जिसके बाद मुझे एक और मां मिली. ये जो ग्लो आप मेरे चेहरे पर देख रहे हैं. अच्छा खाना वही खिलाते हैं मुझे... मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास तीन मां है. भगवान उनको लंबी उम्र दे. मैं चाहता हूं कि बस ऐसे ही वो मेरा ध्यान रखती रहे. मैं चाहता हूं कि जिस दिन में एक अच्छा एक्टर बनकर अवॉर्ड लेने जाऊं उस दिन उस दन मैं सबको बोलूंगा कि उन्होंने मुझे पाल-पोसकर बड़ा किया है. ये अवॉर्ड मैं उनको दूंगा.

परमवीर सिंह चीमा ने किया बड़ा खुलासा

कहना गलत नहीं होगा कि परमवीर सिंह चीमा का ये बयान उनके फैंस को भी इमोशनल कर देगा. इस दौरान परमवीर सिंह चीमा ने ये भी बताया है कि सोनम बाजवा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा. परमवीर सिंह चीमा ने बताया कि बॉर्डर 2 में काम करने के दौरान मुझे पिट स्यापा का ऑफर आया था. सोम बाजवा का नाम सुनते ही मैंने हां कर दी. बॉर्डर 2 की शूटिंग के समय ही हमने पिट स्यापा का एक शेड्यूल पूरा कर लिया था. मुझे सोनम बाजवा के साथ काम करके बहुत मजा आया. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…