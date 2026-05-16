दूसरी बार घोड़ा चढ़ने को तैयार है Hardik Pandya? Mahieka Sharma के घर बजेगी शहनाई

Hardik Pandya and Mahieka Sharma Wedding: दावा किया जा रहा है कि क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. ये खबर सुनकर हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा के फैंस को भी सदमा लग गया है.

दूसरी बार घोड़ा चढ़ने को तैयार है Hardik Pandya?

Hardik Pandya and Mahieka Sharma Wedding: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. पत्नी से तलाक के बाद अब वो अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा (Mahika Sharma) के साथ समय बिता रहे हैं. अक्सर इस कपल के प्राइवेट मूमेंट वायरल होते रहते हैं. इसी बीच हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. इस खबर ने हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा के फैंस के बीच हंगामा मचा दिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा डेस्टीनेशन वैडिंग करने वाले हैं. ये दूसरी बार होगा जब हार्दिक पांड्या शादी के बंधन में बंधेंगे. हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की शादी एक प्राइवेट इवेंट होगा जिसमें परिवार के खास लोग ही शामिल होने वाले हैं.

कहां होगी हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की शादी?

बताया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की शादी उदयपुर में 22 मई को होने वाली है. हालांकि अब तक भी हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा के परिवार ने इस खबर पर मुहर नहीं लगाई है. रिपोर्ट्स की मानें तो हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की शादी एक लैविश लग्जरी लोकेशन पर होने वाली है. बीते साल से ही हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा के बारे में तरह-तरह की बातें हो रही हैं. हाल ही में हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा के स्टेडियम में साथ देखा गया था. अब दावा किया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या घोड़ी चढ़ने वाले हैं.

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा का लंबे समय से चल रहा है नैन मटक्का

आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा बीते एक साल से साथ हैं. हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने कभी भी अपने रिश्ते को नहीं छिपाया है. अक्सर हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा को साथ मस्ती करते हुए देखा जाता है. माहिका शर्मा को हार्दिक पांड्या के पीछे-पीछे स्टेडियम तक पहुंच जाती हैं.

नताशा को लगने वाला है सदमा

भले ही हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने अपनी शादी की खबर पर मुहर लगाई हो लेकिन ये खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई है. लोग बोल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की शादी की खबर सुनकर नताशा का दिल जरूर टूट जाएगा. नताशा ने तो वैसे भी हार्दिक पांड्या के बिना जीना सीख लिया है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.