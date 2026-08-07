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हर्षवर्धन राणे के साथ रिश्ते में हैं संजीदा शेख? दोनों की इन फोटोज के वायरल होते ही लगीं अटकलें

Harshvardhan Rane And Sanjeeda Sheikh Photos: हर्षवर्धन राणे और संजीदा शेख ने अपनी-अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. लेकिन दोनों सितारों की तस्वीरों में कई समानताएं दिखाई दे रही हैं. इसके बाद दोनों के रिश्ते की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: August 7, 2026 8:28 PM IST
हर्षवर्धन राणे के साथ रिश्ते में हैं संजीदा शेख? दोनों की इन फोटोज के वायरल होते ही लगीं अटकलें

हर्षवर्धन और संजीदा ने तस्वीरें शेयर की हैं.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े सितारे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में आ जाते हैं. मनोरंजन जगत के दो स्टार्स हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) और संजीदा शेख (Sanjeeda Sheikh) ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. लोगों को इन तस्वीरों में समानताएं नजर आईं और दोनों की डेटिंग की अटकलें तेज हो गईं. आइए देखते हैं कि दोनों की तस्वीरें क्या मैचिंग दिख रहा है. बताते चलें कि हर्षवर्धन राणे और संजीदा शेख के रिश्ते को लेकर काफी दिनों से कयासबाजी हो रही थी कि दोनों रिश्ते हैं. हालांकि, दोनों सितारे ने अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई बयान नहीं दिया है.

हर्षवर्धन राणे और संजीदा शेख ने शेयर की फोटोज

हर्षवर्धन राणे ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वह वेकेशन पर और अपना नाश्ता यानी चाय और ऑमलेट तैयार करते नजर आ रहे हैं. वहीं, संजीदा शेख ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फोटोज शेयर की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ठीक उसी तरह का तवा और गैस स्टोव नजर आ रहा है जैसा हर्षवर्धन ने इस्तेमाल किया है. इसके अलावा दोनों सितारों की फोटोज में बैकग्राउंड और लोकेशन सेम नजर आ रही है. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हर्षवर्धन राणे और संजीदा शेख बीते दिनों पुणे के पास पानशेत में वेकेशन के लिए गए थे. हालाकि, दोनों ने अलग-अलग एंगल से फोटोज शेयर की हैं लेकिन कई समानताएं देखने को मिल गई और यूजर्स का ध्यान खींच लिया.

हर्षवर्धन राणे और संजीदा शेख ने साथ में किया है काम

गौरतलब है कि हर्षवर्धन राणे और संजीदा शेख के रिश्ते की पहली बार चर्चा नहीं हो रही है. इससे पहले दोनों ने साल 2023 में मिलती-जुलती तस्वीरें शेयर कर लोगों का ध्यान खींचा था. इसके बाद दोनों की डेटिंग की खबरें आने लगी थीं. बताते चलें कि हर्षवर्धन राणे और संजीदा शेख ने साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म 'तैश' में पहली बार काम किया था और दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था. 41 साल की संजीदा शेख की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी साल 2012 में एक्टर आमिर अली के साथ शादी हुई थी और दोनों की एक बेटी है. संजीदा शेख और आमिर अली का साल 2022 में तलाक हो गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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