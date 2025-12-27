ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • बीच सड़क पर मुश्किल में फंसे Harshvardhan Rane, एक्टर की खींची शर्ट और... Video देख आप भी रह जाएंगे ...

बीच सड़क पर मुश्किल में फंसे Harshvardhan Rane, एक्टर की खींची शर्ट और... Video देख आप भी रह जाएंगे दंग

Harshvardhan Rane का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्टर को भीड़ के बीच फंसे हुए देखा जा सकता है, इतना ही नहीं इस दौरान एक्टर के साथ फैंस गंदी हरकत भी करते दिखे, उनका ये वीडियो अब वायरल हो रहा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: December 27, 2025 11:35 PM IST

बीच सड़क पर मुश्किल में फंसे Harshvardhan Rane, एक्टर की खींची शर्ट और... Video देख आप भी रह जाएंगे दंग

Harshvardhan Rane Viral Video: 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) और सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' (Ek Deewane Ki Deewaniyat) ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया था. इसकी कहानी से लेकर गानों तक ने सोशल मीडिया पर जमकर बवाल काटा था, जिसके बाद से ही फैंस को इसके ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार था. वहीं अब यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. थिएटर में जबरदस्त सफलता के बाद अब यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के लिए तैयार है, जिसे लेकर मूवी के लीड एक्टर हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane Video) प्रमोशन में जुट गए हैं. लेकिन प्रमोशन के दौरान एक्टर के साथ कुछ ऐसा हुआ जो देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे.

Also Read
रोमांस छोड़ एक्शन के लिए तैयार Harswardhan Rane, इस फिल्म में मारी एंट्री, हिडेन सस्पेंस ने उड़ाए सबके होश!

हर्षवर्धन को देख फैंस ने पार की सारी हदें

दरअसल, 'एक दीवाने की दीवानियत' के एक्टर हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) और सोनम बाजवा की केमिस्ट्री को स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब फैंस जब असल जिंदगी में अपने चहेते 'दीवाने' के सामने आए, तो उन्होंने दीवानगी की सारी हदें पार कर दी जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे.

Also Read
9 साल पहले कल्ट फ्लॉप हुई वो फिल्म... दोबारा रिलीज होते ही हुई मैसिव हिट, यंगस्टर्स को आद आई अपनी अधूरी प्रेम कहानी!

TRENDING NOW

वीडियो देख उड़ जाएंगे आपके होश

इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि, किसी जगह पर फैंस और कुछ पैपाराजी की भीड़ लगी हुई है. ऐसे में हर्षवर्धन राणे अपनी कार से उतरकर फैंस के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही हर्ष फैंस के पास जाते हैं, वैसे ही फैंस के रूप में मौजूद वो भीड़ बेकाबू हो जाती है और एक्टर को अपनी तरफ खींच लेती हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि, कोई उनका हाथ पकड़कर खींच रहा है, तो कोई शर्ट खीचते दिखाई दे रहा है. हर्षवर्धन राणे का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे मुंबई के बांद्रा स्थित बैंडस्टैंड इलाके का बताया जा रहा है.

कब और कहां स्ट्रीम होगी 'एक दीवाने की दीवानियत'?

आपको बता दें कि, हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane Movie) और सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' (Ek Deewane Ki Deewaniyat OTT Release Date) 26 दिसंबर 2026 से ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर स्ट्रीम हो रही है. यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा के बीच एक तरफे प्यार और नफरत की कहानी को दिखाया गया है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Bollywood News Ek Deewane Ki Deewaniyat Harshvardhan Rane Sonam Bajwa Video Viral