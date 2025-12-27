बीच सड़क पर मुश्किल में फंसे Harshvardhan Rane, एक्टर की खींची शर्ट और... Video देख आप भी रह जाएंगे दंग

Harshvardhan Rane का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्टर को भीड़ के बीच फंसे हुए देखा जा सकता है, इतना ही नहीं इस दौरान एक्टर के साथ फैंस गंदी हरकत भी करते दिखे, उनका ये वीडियो अब वायरल हो रहा है.

Harshvardhan Rane Viral Video: 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) और सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' (Ek Deewane Ki Deewaniyat) ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया था. इसकी कहानी से लेकर गानों तक ने सोशल मीडिया पर जमकर बवाल काटा था, जिसके बाद से ही फैंस को इसके ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार था. वहीं अब यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. थिएटर में जबरदस्त सफलता के बाद अब यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के लिए तैयार है, जिसे लेकर मूवी के लीड एक्टर हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane Video) प्रमोशन में जुट गए हैं. लेकिन प्रमोशन के दौरान एक्टर के साथ कुछ ऐसा हुआ जो देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे.

हर्षवर्धन को देख फैंस ने पार की सारी हदें

दरअसल, 'एक दीवाने की दीवानियत' के एक्टर हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) और सोनम बाजवा की केमिस्ट्री को स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब फैंस जब असल जिंदगी में अपने चहेते 'दीवाने' के सामने आए, तो उन्होंने दीवानगी की सारी हदें पार कर दी जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे.

वीडियो देख उड़ जाएंगे आपके होश

इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि, किसी जगह पर फैंस और कुछ पैपाराजी की भीड़ लगी हुई है. ऐसे में हर्षवर्धन राणे अपनी कार से उतरकर फैंस के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही हर्ष फैंस के पास जाते हैं, वैसे ही फैंस के रूप में मौजूद वो भीड़ बेकाबू हो जाती है और एक्टर को अपनी तरफ खींच लेती हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि, कोई उनका हाथ पकड़कर खींच रहा है, तो कोई शर्ट खीचते दिखाई दे रहा है. हर्षवर्धन राणे का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे मुंबई के बांद्रा स्थित बैंडस्टैंड इलाके का बताया जा रहा है.

कब और कहां स्ट्रीम होगी 'एक दीवाने की दीवानियत'?

आपको बता दें कि, हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane Movie) और सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' (Ek Deewane Ki Deewaniyat OTT Release Date) 26 दिसंबर 2026 से ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर स्ट्रीम हो रही है. यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा के बीच एक तरफे प्यार और नफरत की कहानी को दिखाया गया है.

