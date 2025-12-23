ENG हिन्दी
Follow Us
रोमांस छोड़ एक्शन के लिए तैयार Harswardhan Rane, इस फिल्म में मारी एंट्री, हिडेन सस्पेंस ने उड़ाए सबके होश!

Harswardhan Rane को अब तक ज्यादातर रोमांटिक रोल्स में ही देखा गया है, लेकिन एक्टर अब एक्शन के लिए तैयार हैं और उन्होंने एकता कपूर के साथ एक फिल्म साइन की है, जिसमें वह एक एक्शन करते नजर आएंगे.

By: Sadhna Mishra  |  Published: December 23, 2025 10:04 PM IST

Harshvardhan Rane New Movie: बॉलीवुड के सबसे डैशिंग और टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) को अब तक लगभग रोमांटिक ड्रामा फिल्मों में ही देखा गया है, जिससे फैंस को दिलों में उनकी चॉकलेटी बॉय और रोमांटिक हीरो की इमेज बन चुकी है, लेकिन एक्टर अब अपनी रोमांटिक वाली छवि को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. अपने रोमांस से लाखों दिलों को धड़काने वाले हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane New Movie) ने अब प्यार मोहब्बत की गलियों को छोड़ एक्शन की राह पकड़ ली है. दरअसल, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि, हर्ष ने एकता कपूर (Ekta Kapoor) की एक फिल्म में एंट्री ले ली है, जिसमें वह एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं.

क्या है फिल्म का टाइटल और लीड एक्टर?

मालूम हो कि, एकता कपूर (Ekta Kapoor) इन दिनों 'नागिन 7' (Naagin 7) के साथ-साथ एक एक्शन मूवी पर भी काम कर रही हैं, जिसके टाइटल और लीड एक्टर से पर्दा उठ चुका है. बता दें कि, एकता कपूर की इस नई मूवी का नाम 'शूटआउट एट दुबई' है, जिसके लिए उन्होंने हर्षवर्धन राणे को साइन कर लिया है. बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मूवी में राणे न सिर्फ लीड रोल में नजर आएंगे, बल्कि इसमें उनका एक्शन अवतार भी देखने को मिलेगा. हालांकि, अभी तक इसकी लीड एक्ट्रेस की कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

क्या है 'शूटआउट एट दुबई' की कहानी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एकता कपूर की 'शूटआउट एट दुबई' एक बड़े स्केल की एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, लेकिन फिल्म की कहानी और बाकी डिटेल्स को अभी पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इसके टाइटल से ही पता लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी दुबई के ग्लैमरस लेकिन खतरनाक दुनिया का सेट है. हालांकि, सस्पेंस यही खत्म नहीं होता है इस मूवी का सबसे सस्पेंस तो कुछ और ही है.

ये है फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस

दरअसल, एकता कपूर की इश अनाउंसमेंट का सबसे चिलचस्प पहलू ये है कि इस एक्शन थ्रिलर फिल्म 'शूटआउट एट दुबई' की रिलीज से पहले ही नेटफ्लिक्स ने OTT राइट्स खरीद लिए हैं. फिल्म का प्रोडक्शन पूरा होने से पहले ही नेटफ्लिक्स ने इसके डिजिटल राइट्स अपने नाम कर लिए हैं. ऐसे में अब फिल्म से जुड़ी बाकी डिटेल्स का फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

