बादशाह के 'टटीरी' गाने पर चला हरियाणा पुलिस का डंडा, 154 यूट्यूब वीडियो और 703 रील्स कराए गए डिलीट

हरियाणा पुलिस ने रैपर बादशाह के विवादित गाने 'टटीरी' के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए यूट्यूब और इंस्टाग्राम से 850 से ज्यादा लिंक डिलीट करवाए हैं. अश्लीलता और महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों के कारण पुलिस ने इस गाने को बैन कर दिया है.

हरियाणा में महिलाओं और नाबालिगों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले कंटेंट के खिलाफ राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है. हाल ही में मशहूर रैपर बादशाह का गाना 'टटीरी' विवादों के घेरे में आने के बाद कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा है. पंचकूला पुलिस ने इस गाने की अश्लीलता और अपमानजनक शब्द को देखते हुए इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से पूरी तरह साफ करने का अभियान शुरु कर दिया है. पुलिस अब सभी सोशल मीडिया से इस गाने का लिंक हटा रही है.

850 से अधिक लिंक हटाए गए

पुलिस की साइबर सेल ने इस मामले में बेहद तेजी दिखाई है. अब तक इंटरनेट की दुनिया से इस गाने से जुड़े कुल 857 लिंक हटवा दिए गए हैं. इसमें यूट्यूब के 154 वीडियो डिलीट किए गए हैं. वहीं इंस्टाग्राम से 703 आपत्तिजनक रील्स को भी हटाया गया है. इसके अलावा पुलिस ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्रमुख सोशल मीडिया दिग्गजों को सख्त नोटिस जारी कर निर्देश दिया है कि इस गाने के किसी भी वर्जन को तुरंत हटाया जाए.

रील बनाई तो होगी जेल

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और पंचकूला पुलिस आयुक्त शिबास कविराज ने स्पष्ट किया है कि पुलिस की नजर अब केवल बादशाह पर नहीं, बल्कि उन यूजर्स पर भी है जो इस गाने पर कंटेंट बना रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि इस प्रतिबंधित गाने पर रील या वीडियो शेयर करने वालों के अकाउंट ब्लॉक किए जाएंगे. नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों पर गंभीर कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा. यानी कि अगर आप इस गाने पर रील या वीडियो बनाते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है. पुलिस लगातार फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी नजर बनाए हुए है. एक छोटी से गलती आपको बहुत मंहगी पड़ सकती है.

पुलिस कर रही है मॉनिटरिंग

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने इस कार्रवाई को राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस विजन का हिस्सा बताया, जिसमें एक सुरक्षित और अच्छा डिजिटल समाज की परिकल्पना की गई है. सरकार का मानना है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अश्लीलता और महिलाओं के अपमान की अनुमति नहीं दी जा सकती है. वर्तमान में यह पूरा मामला साइबर थाना, सेक्टर-20, पंचकूला में दर्ज है और पुलिस की टीमें लगातार डिजिटल मॉनिटरिंग कर रही हैं. पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें और ऐसे किसी भी कंटेंट को रिपोर्ट करें. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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