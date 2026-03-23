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बादशाह के 'टटीरी' गाने पर चला हरियाणा पुलिस का डंडा, 154 यूट्यूब वीडियो और 703 रील्स कराए गए डिलीट

हरियाणा पुलिस ने रैपर बादशाह के विवादित गाने 'टटीरी' के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए यूट्यूब और इंस्टाग्राम से 850 से ज्यादा लिंक डिलीट करवाए हैं. अश्लीलता और महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों के कारण पुलिस ने इस गाने को बैन कर दिया है. 

By: Shreya Pandey  |  Published: March 23, 2026 4:32 PM IST

बादशाह के 'टटीरी' गाने पर चला हरियाणा पुलिस का डंडा, 154 यूट्यूब वीडियो और 703 रील्स कराए गए डिलीट
badshah

हरियाणा में महिलाओं और नाबालिगों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले कंटेंट के खिलाफ राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है. हाल ही में मशहूर रैपर बादशाह का गाना 'टटीरी' विवादों के घेरे में आने के बाद कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा है. पंचकूला पुलिस ने इस गाने की अश्लीलता और अपमानजनक शब्द को देखते हुए इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से पूरी तरह साफ करने का अभियान शुरु कर दिया है. पुलिस अब सभी सोशल मीडिया से इस गाने का लिंक हटा रही है.

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850 से अधिक लिंक हटाए गए

पुलिस की साइबर सेल ने इस मामले में बेहद तेजी दिखाई है. अब तक इंटरनेट की दुनिया से इस गाने से जुड़े कुल 857 लिंक हटवा दिए गए हैं. इसमें यूट्यूब के 154 वीडियो डिलीट किए गए हैं. वहीं इंस्टाग्राम से 703 आपत्तिजनक रील्स को भी हटाया गया है. इसके अलावा पुलिस ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्रमुख सोशल मीडिया दिग्गजों को सख्त नोटिस जारी कर निर्देश दिया है कि इस गाने के किसी भी वर्जन को तुरंत हटाया जाए.

रील बनाई तो होगी जेल

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और पंचकूला पुलिस आयुक्त शिबास कविराज ने स्पष्ट किया है कि पुलिस की नजर अब केवल बादशाह पर नहीं, बल्कि उन यूजर्स पर भी है जो इस गाने पर कंटेंट बना रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि इस प्रतिबंधित गाने पर रील या वीडियो शेयर करने वालों के अकाउंट ब्लॉक किए जाएंगे. नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों पर गंभीर कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा. यानी कि अगर आप इस गाने पर रील या वीडियो बनाते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है. पुलिस लगातार फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी नजर बनाए हुए है. एक छोटी से गलती आपको बहुत मंहगी पड़ सकती है.

पुलिस कर रही है मॉनिटरिंग

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने इस कार्रवाई को राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस विजन का हिस्सा बताया, जिसमें एक सुरक्षित और अच्छा डिजिटल समाज की परिकल्पना की गई है. सरकार का मानना है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अश्लीलता और महिलाओं के अपमान की अनुमति नहीं दी जा सकती है. वर्तमान में यह पूरा मामला साइबर थाना, सेक्टर-20, पंचकूला में दर्ज है और पुलिस की टीमें लगातार डिजिटल मॉनिटरिंग कर रही हैं. पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें और ऐसे किसी भी कंटेंट को रिपोर्ट करें. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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