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Divyanka Sirohi Dies: हार्ट अटैक ने छीनी एक और जिंदगी, हरियाणी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही का निधन; 30 साल की उम्र में तोड़ा दम

Haryanvi Actress Divyanka Sirohi Dies: हरियाणी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही को लेकर लेकर बड़ी ही दुखद खबर सामने आई है. एक्ट्रेस का 30 साल की उम्र में निधन हो गया.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 22, 2026 4:29 PM IST

Divyanka Sirohi Dies: हार्ट अटैक ने छीनी एक और जिंदगी, हरियाणी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही का निधन; 30 साल की उम्र में तोड़ा दम
30 साल की उम्र में दिव्यांका सिरोही का निधन

Haryanvi Actress Divyanka Sirohi Dies Heart Attack: दिग्गज गायिका आशा भोसले (Asha Bhosle) के निधन से फैंस अभी उबर भी नहीं पाए थे कि, मनोरंजन जगत से एक और ऐसी खबर सामने आ गई, जिसने सबको सुन्न कर दिया है. 'साइलेंट किलर' कहे जाने वाले हार्ट अटैक (Heart Attack) ने एक और उभरते सितारे की जिंदगी छीन ली. अब इसकी चपेट में हरियाणवी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही (Divyanka Sirohi) आ गई. महज 30 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने दुनिया को अलविदा कह (Divyanka Sirohi Dies) दिया. जैसे ही ये खबर सामने आई उनके फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ पड़ी.

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अस्पताल पहुंचने से पहले ही एक्ट्रेस ने तोड़ा दम

जानकारी के मुताबिक, दिव्यांका सिरोही को मंगलवार देर रात हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद परिवार वाले एक्ट्रेस को आनन-फानन में आस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने दिव्यांका को मृत घोषित कर दिया. वहीं आज यानी 22 अप्रैल 2026, बुधवार की सुबह गाजियाबाद में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें हरियाणा से प्रोड्यूसर जीतू और कलाकार विकास उनके घर पहुंचे थे. हालांकि, अभी तक एक्ट्रेस के परिवार वालों की तरफ से इसपर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

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कौन हैं दिव्यांका सरोही?

19 नवंबर 1996 को यूपी के बुलंदशहर में जन्मी दिव्यांका सिरोही का परिवार गाजियाबाद में रह रहा था. उन्होंने मेरठ के मशहूर कॉलेज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से B.Com किया था. इसके बाद वो सिक्किम से MBA कर वापस गुरुग्राम से B.ED किया. वहीं अगर बात करें दिव्यांका के परिवार की तो उनके दो भाई हिमांशु, दीपांशु और एक बहन जसमीत हैं. पिता गजेंद्र ट्रांसपोर्टर हैं और मां अनीता हाउस वाइफ हैं.

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कैसे ही एक्टिंग करियर की शुरुआत?

आपको बता दें कि, दिव्यांका सिरोही हरियाणी इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा थीं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक से की थी. एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में अपने एक्टिंग करियर के बारे में बात करते हुए खुलासा किया था कि, उन्हें बचपन से ही एक्टिंग और डांसिंग का शौक था और यही शौक उन्हें मनोरंजन की दुनिया में ले आया. पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा के गाने 'मेरी मम्मी नू पसंद नीं तू' पर एक वीडियो बनाया था, जो काफी वायरल हुआ था. इसके बाद तो एक्ट्रेस ने पीछे मुड़कर देखना ही बंद कर दिया.

कैसे मिला हरियाणी इंडस्ट्री में काम करने का मौका?

सोशल मीडिया पर वायरल होने और पहचान बनाने के बाद दिव्यांका सिरोही को हरियाणी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला और उन्होंने पॉपुलर सिंगर मासूम शर्मा के साथ कई गानों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई. इसके बाद उन्हें हरियाणी फिल्में भी मिली. एक्ट्रेस अभी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ही रही थी, कि उसकी सांसे ही छिन गई और महज 30 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गई. इस खबर से परिवार के साथ-साथ फैंस भी सदमे में हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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