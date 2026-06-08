Pepsi Sharma Death: 'पतला दुपट्टा तेरा' सिंगर पेप्सी शर्मा का निधन; 38 साल की उम्र में तोड़ा दम

Pepsi Sharma Death: 'पतला दुपट्टा' फेम मशहूर हरियाणी सिंगर पेप्सी शर्मा का सोमवार की सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया है. महज 38 साल की उम्र में गायक ने अंतिम सांस ली.

हरियाणी सिंगर पेप्सी शर्मा का निधन

Pepsi Sharma Passes Away: 8 जून 2026, सोमवार की सुबह हरियाणी फैंस के लिए एक मनहूस खरब लेकर आई. खबर के मुताबिक, 'पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे' और 'अरे रे मेरी जान ओ राधा' जैसे गानों से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले मशहूर हरियाणी सिंगर पेप्सी शर्मा (Pepsi Sharma) का 38 साल की उम्र में निधन हो गया. जैसे ही पॉपुलर फॉल्क सिंगर पेप्सी शर्मा की मौत (Pepsi Sharma Death) की खबर सामने आई पूरी इंडस्ट्री में मातम पसर गया और फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ पड़ी.

कैसे हुई पेप्सी शर्मा की मौत?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेप्सी शर्मा (Pepsi Sharma Death Reason) की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है. कहा जा रहा है कि, सिंगर के सीने में अचानक तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया और महज 38 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया.

कौन थे Pepsi Sharma?

अगर आप नहीं जानते की पेप्सी शर्मा कौन थे, तो बता दें कि, ये गाजियाबाद के निवाड़ी क्षेत्र स्थित पतला गांव के रहने वाले थे. इन्होंने ग्रामीण माहौल से निलकर लोक कला और रागिनी गायन में अपनी एक अलग और खास पहचान बनाई थी. वे स्टेज शो, मेलों और रागिनी इवेंट्स में अपनी आवाज का जादू बिखेरते थे. उनका यूं अचानक इतनी कम उम्र में दुनिया से चले जाना सिर्फ उनके परिवार और करीबियों के लिए ही नहीं बल्कि, पूरी हरियाणी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…