क्या टूट गई आवेज-नगमा की जोड़ी? बर्थडे सेलिब्रेशन से गायब रहीं लेडी लव, इन्फ्लुएंसर ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

अवेज के ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन से नगमा की गैरमौजूदगी और सोशल मीडिया पर उनकी चुप्पी ने फैंस को हैरान कर दिया है. अवेज के इमोशनल वीडियो और क्रिप्टिक पोस्ट ने ब्रेकअप की खबरों को हवा दे दी है. क्या निकाह से पहले ही इस मशहूर जोड़ी की राहें जुदा हो गई हैं? जानें पूरी सच्चाई...

सोशल मीडिया के सबसे चहेते कपल्स में से एक आवेज दरबार और नगमा मिराजकर के रिश्ते को लेकर इन दिनों इंटरनेट पर काफी चर्चा है. 'बिग बॉस 19' के पूर्व कंटेस्टेंट और मशहूर कंटेंट क्रिएटर आवेज दरबार ने 16 मार्च को अपना जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया. मुंबई में एक ग्रैंड पार्टी रखी गई, जिसमें टीवी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक के नामी चेहरे नजर आए. अशनूर कौर, गौरव खन्ना, आकांक्षा चमोला और अभिषेक बजाज जैसे सितारों ने महफिल की रौनक बढ़ाई, लेकिन फैंस की निगाहें जिसे ढूंढ रही थीं, वो चेहरा वहां गायब था, जी हां, अवेज की लेडी लव नगमा मिराजकर.

आवेज और नगमा का हो गया है ब्रेक-अप?

आवेज और नगमा की जोड़ी को फैंस शादी के जोड़े में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बिग बॉस के घर में प्रपोजल से लेकर बाहर आने के बाद ईद के बाद निकाह की खबरों तक, दोनों के रिश्ते को लेकर हर तरफ चर्चा थी. यहां तक कि गौहर खान की सास ने भी कंफर्म किया था कि रमजान के बाद बेटे का घर बसने वाला है. ऐसे में आवेज की इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी में नगमा का न होना और सोशल मीडिया पर एक विशिंग पोस्ट तक न डालना, फैंस के गले नहीं उतर रहा है. इसी के बाद से इंटरनेट पर दोनों के ब्रेकअप की अटकलें तेज हो गई हैं.

आवेज दरबार ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

सस्पेंस तब और बढ़ गया जब 17 मार्च को आवेज ने एक क्रिप्टिक वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो की शुरुआत में अवेज अकेले एक कप केक पर मोमबत्ती जलाते दिखते हैं और स्क्रीन पर लिखा आता है "लगा था बर्थडे अकेले होगा...", लेकिन जैसे ही वो मोमबत्ती बुझाते हैं, पार्टी की रौनक वाली वीडियो शुरू हो जाती है जिसमें उनके दोस्त और परिवार वाले उन्हें चीयर कर रहे हैं. इस पर लिखा आता है "पर फैमिली और दोस्तों ने ऐसा कभी नहीं होने दिया." कैप्शन में अवेज ने उन सभी का शुक्रिया अदा किया जो आए, और जो नहीं आ पाए उनके लिए लिखा— "इट्स ओके... मैं समझता हूं, कभी-कभी हो जाता है."

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नगमा ने नहीं किया रिएक्ट

आवेज के इस पोस्ट पर सेलेब्स ने तो खूब प्यार बरसाया, लेकिन नगमा की खामोशी अब भी बरकरार है. उन्होंने न तो अवेज के इस पोस्ट को लाइक किया और न ही कोई कमेंट किया. कमेंट सेक्शन में फैंस लगातार पूछ रहे हैं 'नगमा कहां है?' और 'क्या वाकई आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है?' हालांकि, अभी तक न तो अवेज ने और न ही नगमा ने इन खबरों पर कोई आधिकारिक मुहर लगाई है. फैंस बस यही दुआ कर रहे हैं कि यह महज एक छोटी सी अनबन हो. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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