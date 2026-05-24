तलाक के बाद फिर शुरू हुई लव स्टोरी? एक्स-वाइफ के प्यार में दोबारा गिरफ्तार हुए गुलशन देवैया, खुद बयां की थी सच्चाई

मशहूर एक्टर गुलशन देवैया ने खुलासा किया कि कपल थेरेपी की मदद से उनके और उनकी एक्स-वाइफ के बीच दूरियां मिट गई हैं और वे दोनों अब दोबारा एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.

गुलशन देवैया की लव स्टोरी

बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर गुलशन देवैया इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर जबरदस्त चर्चा में बने हुए हैं. एक्टर ने अपनी निजी जिंदगी के उस सीक्रेट से भी पर्दा उठाया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. एक इंटरव्यू में गुलशन देवैया ने ऐसा खुलासा किया कि वह तलाक होने के बाद अब अपनी ही एक्स-वाइफ कल्लीरोई त्सियाफेटा को दोबारा डेट कर रहे हैं. इस टूटे हुए रिश्ते में दोबारा प्यार के फूल कैसे खिले, इसका क्रेडिट उन्होंने मैच्योरिटी और थेरेपी को दिया है.

कपल थेरेपी ने बदली एक्टर की जिंदगी

दरअसल, गुलशन देवैया से उनकी सीरीज 'परफेक्ट फैमिली' के संदर्भ में पूछा गया था कि क्या असल जिंदगी में 'फैमिली थेरेपी' ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद की है? इस पर बेबाकी से जवाब देते हुए गुलशन ने कहा, "मैं किसी बात को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहूंगा. मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए बहुत आत्म-मंथन करता हूं. मैंने कभी फैमिली थेरेपी नहीं ली, लेकिन हां, मैंने और मेरी एक्स-वाइफ ने कपल थेरेपी का सहारा जरूर लिया है."

एक्स वाइफ को कर रहें डेट

गुलशन ने आगे बताया कि कपल थेरेपी उनके लिए वरदान साबित हुई. उन्होंने कहा, "जब आपके सामने एक प्रोफेशनल और निष्पक्ष इंसान बैठा होता है, तो वह आपको वो नजरिया देता है जो आप सालों के आत्म-मंथन के बाद भी नहीं देख पाते. इसी थेरेपी की बदौलत हमारे बीच की कड़वाहट खत्म हुई, हम दोनों मानसिक रूप से मैच्योर हुए और आज मैं अपनी एक्स-वाइफ को दोबारा डेट कर पा रहा हूं. अब हम जब भी साथ होते हैं, तो इसे जितना हो सके नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं."

गुलशन देवैया का करियर

गुलशन देवैया ने साल 2010 में अनुराग कश्यप की फिल्म 'द गर्ल इन यलो बूट्स' से अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्हें असली पहचान रोहन सिप्पी की फिल्म 'दम मारो दम' और विवेक अग्निहोत्री की 'हेट स्टोरी' से मिली, जिसमें उनके विलेन के किरदार को काफी सराहा गया. इसके बाद वह संजय लीला भंसाली की सुपरहिट फिल्म 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' में 'भवानी' के नकारात्मक किरदार में नजर आए. साल 2015 की एडल्ट-कॉमेडी फिल्म 'हंटर' में उनका मुख्य किरदार 'मैंडिस' बेहद लोकप्रिय हुआ. इसके अलावा 'गन्स एंड गुलाब्स' में 'चार कट आत्माराम' के अपने यादगार अभिनय के लिए भी जाने जाते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.