'बोल्डनेस' से मिलेगा पैसा... क्यों Khushi Mukherjee ने पार कर रखी है हर हद? पूनम पांडे ने खोला था बॉलीवुड का राज

Why Are Actresses Bold In Bollywood and TV: बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस बोल्डनेस की वजह से चर्चा में रहती हैं और इन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ बोल्ड होकर इंडस्ट्री में काम मिल सकता है?

Why Are Actresses Bold In Bollywood and TV: बॉलीवुड और टीवी जगत में समय के साथ कई सारे बदलाव आए हैं. ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की बात करें तो उस मौके पर फिल्मों से लेकर एक्टिंग करने के तरीके तक में सबकुछ अलग था और आज के समय में फिल्मों की कहानी में काफी कुछ बदल चुका है तो स्टार्स भी काफी ज्यादा चर्चित रहने लगे हैं. बॉलीवुड और टीवी जगत की एक्ट्रेसेस आज के समय में काफी ज्यादा बोल्ड हो चुकी हैं. कुछ हसीनाएं तो अपने काम से ज्यादा रिवीलिंग आउटफिट की वजह से चर्चा में रहती हैं, जिस वजह से आज के समय में सिनेमा जगत पर ढेर सारे सवाल खडे़ हो रहे हैं. क्या रिवीलिंग आउटफिट ही सिनेमा की हकीकत है या फिर इसी के जरिए इंडस्ट्री में कदम रखा जा सकता है? आइए इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं.

सिनेमा में आते ही क्यों बोल्ड हो जाती हैं हसीनाएं?

आज के समय में इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जो अपने बोल्ड कपड़ों की वजह से रोज हर दूसरे दिन ट्रोल होती हैं. इस लिस्ट में इन दिनों सबसे ऊपर खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) का है, जिन्हें पब्लिकली भी अपने कपड़ों की वजह से ट्रोल होना पड़ता है. टीवी इंडस्ट्री में निया शर्मा अपने कपड़ों की वजह से ट्रोल होती रहती हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या ये इंडस्ट्री में आने से पहले भी ऐसे ही कपडे़ं पहनती थीं या फिर इंडस्ट्री में कदम रखते ही ये बोल्ड हुई हैं. निया शर्मा के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला जाए तो एक्ट्रेस ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा था तब उनका फैशन काफी सिंपल था जिसमें बोल्डनेस की जगह नहीं थी. निया इंडस्ट्री में रहते हुए वक्त के साथ बोल्ड हुई हैं.

अटेंशन के लिए होती है बोल्ड... ऐसे मिल जाता है काम?

अब सवाल उठता है क्या एक्ट्रेसेस अपनी बोल्डनेस से काम पा सकती हैं? ये चीज अक्सर देखने के मिली है कि शुरुआती दिनों में बोल्डनेस के जरिए फिल्मों में आसानी से काम मिल सकता है. एक्ट्रेसेस लोगों का ध्यान अपनी ओर ऐसे आसानी से पा सकती है, लेकिन अगर आपको सिनेमा में लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो बोल्डनेस से ज्यादा टैलेंट काम आता है. कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जो अपनी डेब्यू फिल्मों में हद से ज्यादा बोल्ड हुईं और आज काम के लिए तरह रही हैं. बोल्ड लुक फिल्मों में काम के गारंटी लेकर नहीं आता.

पूनम पांडे ने क्या किया था खुलासा

पूनम पांडे भी इंडस्ट्री की टॉप बोल्ड एक्ट्रेसेस में से एक हैं और वह कई बार अपने टॉपलेस और बोल्ड लुक से तहलका मचा चुकी हैं लेकिन पूनम पांडे अपने लुक से विवादों में क्यों रहती हैं? इसकी वजह खुद एक्ट्रेस ने बताई थी. पूनम में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें कुछ लोगों ने सलाह दी थी कि अगर वह उट-पटांग हरकतें करती रहेंगी तो चर्चा में रहेंगी और इससे उन्हें काम आसानी से मिल जाएगा. इसी वजह से पूनम पांडे ने कई बार बोल्ड लुक से साथ साथ बयानबाजी भी की है.

किन किन एक्ट्रेसेस को उठाना पड़ा था नुकसान

इंडस्ट्री में बोल्डनेस के चक्कर में कई एक्ट्रेसेस को अच्छे काम की कमी हुई है, जिसमें पूनम पांडे, खुशी मुखर्जी, उर्फी जावेद, निया शर्मा समेत कई एक्ट्रेसेस हैं. इन एक्ट्रेसेस ने खुद माना है कि उनके पास काम नहीं हैं. लंबे समय तक ये एक्ट्रेसेस खाली रही हैं, तो बोल्डनेस इन एक्ट्रेसेस को काम दिलाने के लिए काम नहीं आई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

