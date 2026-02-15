रणबीर कपूर ने कन्फर्म किया YJHD का सीक्वल? एक्टर ने फिल्म पर तोड़ी चुप्पी, खबर सुन इमोशनल हो गए फैंस...

रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' के अगले पार्ट के लिए फैंस बेहद एक्साइटेड हैं, अब इस मामले पर रणबीर कपूर ने चुप्पी तोड़ी है. एक्टर ने फैंस के साथ इस फिल्म का अपडेट शेयर किया, जिसके बाद फैंस इमोशनल हो गए.

रणबीर कपूर की फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' (YJHD) का जिक्र जब भी होता है, तो आंखों के सामने 'बनी' का बिंदासपन और 'नैना' की सादगी नजर आने लगती है. साल 2013 में आई इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था, बल्कि लोगों के लिए दोस्ती और सपनों की एक नई कहानी भी लिख दी थी. 12 साल बीत जाने के बाद भी इस फिल्म का क्रेज कम नहीं हुआ है, यही वजह है कि फैंस लंबे समय से इसके सीक्वल की मांग कर रहे हैं. हाल ही में वैलेंटाइन डे के खास मौके पर रणबीर कपूर ने इस अवेटेड सीक्वल पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, लेकिन उनका जवाब फैंस को थोड़ा इमोशनल कर सकता है. आइए जानते हैं रणबीर ने 'ये जवानी है दीवानी 2' को लेकर क्या कहा है.

क्या कभी नहीं आएगा फिल्म का पार्ट 2?

रणबीर कपूर अपने नए वेंचर 'ARKS' के सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव आकर फैंस से रूबरू हुए. इस दौरान जब उनसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल "YJHD 2 कब आएगी?" पर बात की गई, तो रणबीर ने बहुत ही प्रेक्टिकल जवाब दिया. रणबीर ने कहा कि 'ये जवानी है दीवानी' की कहानी जहां खत्म हुई थी, वह एक परफेक्ट एंडिंग थी. उनके मुताबिक, फिल्म के किरदारों बनी, नैना, अदिति और अवि ने अपना सफर पूरा कर लिया था और कहानी को आगे खींचने की कोई खास जरूरत नहीं है.

नए आइडिया पर फोकस

रणबीर ने फैंस की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा, "मुझे पता है कि आप सब पार्ट 2 चाहते हैं, लेकिन सिनेमा की दुनिया में बहुत सारे नए निर्देशक, नए विचार और नई कहानियां हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए." रणबीर का मानना है कि हर सुपरहिट फिल्म का सीक्वल बनाना जरूरी नहीं होता. कभी-कभी कुछ कहानियों को उनकी खूबसूरती के साथ वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसा वो हैं.

फैंस के लिए खुशखबरी का डोज

भले ही रणबीर ने YJHD के सीक्वल पर पानी फेर दिया हो, लेकिन उन्होंने 'ब्रह्मास्त्र 2' (Brahmastra 2) को लेकर एक बड़ा सरप्राइज जरूर दे दिया. अयान मुखर्जी की इस फिल्म के बारे में बात करते हुए रणबीर ने बताया, "ब्रह्मास्त्र 2 पर काम बहुत तेजी से चल रहा है. हम उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं." इस खबर ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है, क्योंकि फैंस 'शिवा' और 'ईशा' के सफर को आगे बढ़ते देखने के लिए बेताब हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

