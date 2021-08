विकी कौशल (Vicky Kaushal) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) की मच अवेटेड अपकमिंग फिल्म 'द इम्मोर्टल अश्वत्थामा' (The Immortal Ashwatthama) लंबे वक्त से चर्चा में है। कभी शूटिंग लोकेशंस को लेकर तो कभी फिल्म की स्टार कास्ट की फीस को लेकर। हाल ही में खबरें आई थीं कि कोरोना और बजट के कारण रोनी स्क्रूवाला ने अपनी फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यानी कि मेकर्स ने फिल्म को बंद करने का फैसला किया है। इसके बाद विकी कौशल समेत इस फिल्म के फैंस खासे परेशान हो गए थे। हालांकि फिल्म के प्रोड्यूसर रोनी ने बताया कि फिल्म को केवल पोस्टपोंड ही किया गया है, ना कि बंद किया गया है। Also Read - बंद हुई Vicky Kaushal और Sara Ali Khan की The Immortal Ashwatthama!! मेकर्स को 30 करोड़ का नुकसान

रविवार को रोनी (Ronnie Screwvala) के प्रोडक्शन हाउस आरएसवीपी मूवीज ने फिल्म को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया। रोनी ने कहा, 'अश्वत्थामा एक बेहद महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट है। स्क्रिप्ट के आखिरी ड्राफ्ट में फिल्म की महत्वकांक्षाएं और बजट मैच नहीं हुआ। साथ ही कोरोना की अनिश्चिता ने भी टीम को असमंजस में डाल दिया है। इसलिए मैं, आदित्य धर (डायरेक्टर) और विकी कौशल ने फिल्म को 6 से 9 महीने के लिए रोकने का फैसला किया है। सारा अली खान भी इस बात से सहमत हो गई हैं। हमें बजट पर और अधिक काम करना होगा और जब परिस्थितियां ठीक होंगी। तब हम इस भव्य फिल्म को प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ाएंगे।'

#TheImmortalAshwatthama is just postponed, not shelved... Producer @RonnieScrewvala clarifies that their ambitious sci-fi project is very much on, however, will happen only later when situation is better! @vickykaushal09 @RSVPMovies pic.twitter.com/yUHjPX5ZFp

— Rahul Raut (@Rahulrautwrites) August 29, 2021