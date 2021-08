Raj Kundra को पोर्नोग्राफी केस में मिला झटका, इतने दिन के लिए टली जमानत अर्जी पर सुनवाई

Hearing on Raj Kundra's bail plea extends till 10th August in pornography case: बॉलीवुड फिल्म अदाकारा शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) को मुंबई की अदालत ने फिलहाल राहत नहीं दी है। पोर्नोग्राफी केस में घिरे राज कुंद्रा को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। जिसके बाद से लगातार ही उनके वकील बिजनेसमैन राज कुंद्रा की जमानत की कोशिशों में लगे हैं। इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि फिलहाल कोर्ट से राज कुंद्रा और उनके साथी रयान थोरपे की बेल याचिका की सुनवाई को और आगे खिसका दिया है। पहले उनकी जमानत याचिका पर 7 अगस्त को सुनवाई होनी थी। अब इस मामले में कोर्ट 10 अगस्त को सुनवाई करेगा। इससे राज कुंद्रा को एक और झटका लगा है। Also Read - Raj Kundra Pornography Case: इंस्टाग्राम पर न्यूड होकर Gehana Vasisth ने फैंस से पूछा अजीबोगरीब सवाल, आप दीजिए जवाब

पहले से ही राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी केस में कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है। बॉलीवुड फिल्म अदाकार शिल्पा शेट्टी के बिजनेस मैन पति राज कुंद्रा को मुंबई की क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश किया गया। जहां अदालत ने राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। इसके बाद अदालत ने उनकी कस्टडी दूसरी बार बढ़ाकर 27 जुलाई तक के लिए कर दी। 27 जुलाई के बाद मुंबई की अदालत ने राज कुंद्रा को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया था।

इधर, राज कुंद्रा के वकील उन्हें कानूनी चंगुल से छुड़ाने की कोशिशों में लगे हैं। हालांकि अभी उनकी राहें आसान होती नहीं दिख रही।

शिल्पा शेट्टी को भी मिली थी कोर्ट से फटकार

फिल्म अदाकारा शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अपने परिवार के खिलाफ हो रही रिपोर्टिंग से परेशान थी। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर मीडिया कर्मियों और चैनलों के खिलाफ उनके परिवार के खिलाफ मनगढ़ंत रिपोर्ट्स करने पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की थी। हालांकि कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी की इस याचिका को ठुकरा दिया था। कोर्ट ने अदाकारा से कहा था कि उन्होंने खुद पब्लिक लाइफ चुनी हैं।