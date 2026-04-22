हार्ट अटैक या सिर की चोट, क्या है दिव्यांका सिरोही की मौत का असली कारण? भाई ने सुनाई एक्ट्रेस के आखिरी पलों की दास्तां

Divyanka Sirohi ने 30 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी मौत की वजह पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि शुरुआत में एक्ट्रेस के हार्ट अटैक से निधन की खबर आई थी, लेकिन अब भाई का जो बयान आया है उसने हड़कंप मचा दिया है.

Divyanka Sirohi Death Real Reason: 22 अप्रैल 2026 की दोपहर ऐसी खबर सामने आई, जिससे एक बार फिर मनोरंजन जगत में मातम छा गया. ये दिन हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए दुखों का पहाड़ लेकर आया. इंडस्ट्री की उभरती अदाकारा दिव्यांका सिरोही (Divyanka Sirohi) अब हमारे बीच नहीं रहीं. एक्ट्रेस ने महज 30 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. एक्ट्रेस का 21 अप्रैल की रात निधन (Divyanka Sirohi Dies) हो गया और 22 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस खबर ने जहां फैंस के बीच शोक की लहर पैदा कर दी है, वहीं दिव्यांका सिरोही के निधन को लेकर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि, एक्ट्रेस की मौत कैसे हुई (Kaise Hui Divyanka Sirohi Ki Maut?)?

पहले कहा जा रहा था कि दिव्यांका सिरोही (Divyanka Sirohi Death Reason) की मौत हार्ट अटैक (Heart Attcak) से हुई है, लेकिन अब उनकी मौत को लेकर जो बात सामने आई है वो बेहद हैरान और सवाल खड़ा करने वाली है. दरअसल, एक्ट्रेस के भाई हिमांशु ने बहन दिव्यांका की मौत वाली रात की पूरी दास्तां बयां की है, जो बेहद चौंकाने वाली और दर्दनाक है.

मौत से पहले दिव्यांका सिरोही के साथ क्या हुआ था?

दिव्यांका सिरोही के भाई हिमांशु ने दैनिक भास्कर से बातचीत की और उन्होंने उस रात की पूरी घटना का खुलासा किया. हिमांशु ने बताया कि, मंगलवार रात करीब 8 बजे अचानक दिव्यांका की तबीयत खराब हुई और फर्श पर गिर गई, जिससे उसके सिर में चोट लगी और खुन निकल गया. वहीं जब छोटा भाई दीपांशु उसके पास पहुंचा, तब तक उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था. जब उसे अस्पताल ले गए तो वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. बुधवार सुबह गाजियाबाद में उनका अंतिम संस्कार किया गया.

दिव्यांका सिरोही की मौत का असली कारण क्या है?

जब एक्ट्रेस के निधन की शुरुआती खबरें आई थी, तब उसमें दावा किया गया था कि, उनकी मौत साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन भाई के बयान के मुताबिक दिव्यांका के सिर में चोट लगी थी और खून भी निकला था. ऐसे में अभी अक्ट्रेस की मौत किस कारण से हुई ये साफ नहीं है.

Divyanka Sirohi कैसे हुईं पॉपुलर?

आपको बता दें कि, दिव्यांका सिरोही ने बहुत ही कम समय में हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी अलग और खास पहचान बना ली थी. बचपन से ही एक्टिंग और डांस का शौक रखने वाली दिव्यांका को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक से अपने टैलेंट को दुनिया के सामने रखने का मौका मिला और पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा के गाने 'मेरी मम्मी नू पसंद नीं तू' पर वीडियो बनाकर वो वायरल हुईं और देखते ही देखते सोशल मीडिया की पॉपुलर इंसफ्लुएंसर बन गईं.

कैसे मिला हरियाणी इंडस्ट्री में काम करने का मौका?

सोशल मीडिया पर वायरल होने और पहचान बनाने के बाद दिव्यांका सिरोही को हरियाणी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला और उन्होंने पॉपुलर सिंगर मासूम शर्मा के साथ कई गानों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई. इसके बाद उन्हें हरियाणी फिल्में भी मिली. एक्ट्रेस अभी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ही रही थी, कि उसकी सांसे ही छिन गई और महज 30 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गई. इस खबर से परिवार के साथ-साथ फैंस भी सदमे में हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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