Dharmendra And Hema Malini Last Video: बॉलीवुड इंडस्ट्री के हीमैन यानी धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं. धर्मेंद्र के जाने के गम आज भी उनके परिवार के साथ साथ फैंस को भी है. सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से उन्हें याद किया जाता है. इतना ही नहीं, सनी देओल फिल्म बॉर्डर 2 के एक इवेंट में भी अपने पिता को याद कर रो चुके हैं. खुद हेमा मालिनी ने भी अपने पति को कई मौके पर याद किया है लेकिन अब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का वीडियो वायरल हो रहा है, जो अभिनेता के निधन से चार महीने पहले का है.
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का वीडियो हुआ वायरल
धर्मेद्र (Dharmendra) और हेमा मालिनी (Hema Malini) का ये वीडियो अनिरुद्ध चावला ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है और उन्होंने ही बताया है कि ये वीडियो धर्मेंद्र के निधन से चार महीने पहले का है. इस वीडियो में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक सोफे पर बैठे हुए हैं और आरजे अनिरुद्ध चावला पीछे की ओर खड़े हैं. इस मौके पर कपल के हाथ में फिल्म आसपास का पोस्टर हैं और आरजे 'दरिया में फेंक दो चाभी' गाना गा रहे हैं. इस वीडियो में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र भी इस गाने को आरजे के साथ गुनगुना रहे हैं. इतना ही नहीं, वीडियो में आगे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र डांस भी करते हैं. दोनों इस दौरान काफी खुश लगते हैं. वीडियो से साफ है कि सालों बाद भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच का प्यार बना हुआ था और दोनों एक दूसरे के साथ छोटे छोटे पल भी एन्जॉय करते थे.
देखें वीडियो
वीडियो पर लोगों ने किए कमेंट्स
इस वीडियो को शेयर करते हुए आरजे अनिरुद्ध चावला ने लिखा, 'धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी के साथ कुछ यादगार पल. हमने उनके साथ मिलकर उनकी फिल्म 'आस पास' का गाना 'दरिया में फेंक दो चाबी' गाया था. धरम जी के निधन से 4 महीने पहले ही हमारी मुलाकात हुई थी. जब मैं अपने कनाडा कॉन्सर्ट टूर के लिए उनकी ब्लेसिंग्स लेने गया था. तब मुझे नहीं पता था कि ये मेरी आखिरी मुलाकात होगी.' धर्मेंद्र की इस वीडियो पर ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं. फैंस उन्हें भावुक होकर याद कर रहे हैं तो कुछ फैंस ने हेमा और धर्मेंद्र की केमिस्ट्री पर कमेंट किया है.
धर्मेंद्र का परिवार
बता दें कि धर्मेंद्र के निधन के बाद उनका परिवार दो हिस्सों में दिखा. एक तरफ धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर, सनी देओल और परिवार के बाकी लोग थे और दूसरी तरफ हेमा मालिनी और उनकी बेटियां दिखीं. सनी देओल ने धर्मेंद्र के हेल्थ अपडेट से लेकर निधन के बाद की प्रक्रिया तक को प्राइवेट रखा था, लेकिन धर्मेंद्र के लिए सनी और हेमा मालिनी दोनों की तरफ से प्रेयर मीट रखी गई, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर काफी हुई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
