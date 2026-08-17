'नफरत और अलगाव से कहीं...', Sunny Deol की 'बटवारा 1947' देख इमोशनल हुईं Hema Malini! सौतेले बेटे की फिल्म के लिए कह दी ये बात

Sunny Deol की 'बटवारा 1947' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है, जिसे दर्शकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला रहा है. वहीं, इसी बीच हेमा मालिनी का रिव्यू सामने आया है. उन्होंने बताया कि, 'बटवारा 1947' उन्हें कैसी लगी.

हेमा मालिनी ने 'बटवारा 1947' को लेकर क्या कहा?

Hema Malini Gave Batwara 1947 Reviews: सनी देओल (Sunny Deol), प्रीति जिंटा (Preity Zinta) और शबाना आजमी (Shabana Azmi) स्टारर फिल्म 'बटवारा 1947' (Batwara 1947) को रिलीज हुए 4 दिन हो चुके हैं. भारत-पाकिस्तान के बटवारे के बैकग्राउंड पर आधारित ये मूवी 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन इसी बीच दिग्गज एक्ट्रेस, बीजेपी सांसद और सनी देओल की सौतेली मां हेमा मालिनी (Hema Malini) ने 'बटवारा 1947' को लेकर ऐसी बात कही है, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है. एक्ट्रेस ने सनी पाजी की मूवी का रिव्यू किया है.

Hema Malini ने देखी 'बटवारा 1947', कह दी बड़ी बात

हेमा मालिनी (Hema Malini Post) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'बटवारा 1947' का पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म की जमकर तारीफ की है. एक्ट्रेस ने लिखा, 'मैंने कल फिल्म 'बटवारा 1947' देखी. यह बेहद शानदार है और इसका मैसेज बिल्कुल साफ है, जो आज देश की जरूरत है.' उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'यह मूवी सभी को याद दिलाती है कि नफरत और बटवारे से कहीं ज्यादा जरूरी इंसानियत, आपसी सम्मान और नीयत है.' हेमा मालिनी ने आगे कहा कि, 'उम्मीद है कि फिल्म का यह सुंदर मैसेज लोगों को अपनी सोच बदलने और नफरत की जगह दयालुता को चुनने के लिए इंस्पायर्ड करेगा.'

पोते की एक्टिंग देख क्या बोलीं Hema Malini?

हेमा मालिनी ने इस दौरान 'बटवारा 1947' के सितारों की एक्टिंग की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, 'राजकुमार संतोषी का डायरेक्शन शानदार है और सनी देओल और शबाना आजमी के अभिनय ने दिल जीत लिया.' एक्ट्रेस ने आगे अपने पोते और प्रीति जिंटा की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, 'करण और प्रीति ने भी बेहतरीन काम किया है. आमिर खान को एक ऐसी कालजयी फिल्म बनाने के लिए बधाई, जिसका संदेश वास्तव में आज के समय की सबसे बड़ी मांग है.'

I watched the movie “Batwara” yday. Simply brilliant with a clear message that conveys what the nation needs today. It reminds us that humanity, mutual respect, and harmony are far more important than hatred and division. I hope this beautiful message inspires people to change… pic.twitter.com/vR12C4ObjA — Hema Malini (@dreamgirlhema) August 17, 2026

कैसे हैं हेमा मालिनी और सनी देओल के रिश्ते?

गौरतलब है कि, हेमा मालिनी के रिश्ते सनी देओल और बॉबी देओल के साथ कुछ खास नहीं थे और धर्मेन्द्र के निधन के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि हेमा मालिनी और उनके सौतेले बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के बीच रिश्ते कैसे रहेंगे. हालांकि, धर्मेंद्र के जाने के बाद अक्सर बहन ईशा देओल और हेमा भी सनी और बॉबी की तारीफ करती नजर आ रही हैं, जिससे ऐसा लगता है कि परिवार में सब कुछ ठीक है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…