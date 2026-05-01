'उनके बिना कैसे जी पाऊंगी', धर्मेंद्र को यादकर भावुक हुईं हेमा मालिनी, देखें वीडियो...

Hema Malini Video: दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी एक इवेंट के दौरान अपने दिवंगत पति धर्मेंद्र को यादकर इमोशनल हो गईं. उन्होंने एक्टर की तारीफ करते हुए खुद को खुशकिस्मत बताया है.

बॉलीवुड की हीमैन यानी धर्मेंद्र (Dharmendra) ने बीते साल 2025 में दुनिया को अलविदा कह दिया था. 6 दशक से ज्यादा समय तक लोगों को एंटरटेन करने वाले एक्टर ने कई बेहतरीन मूवीज में किया है. धर्मेंद्र के फैंस के साथ ही उनकी फैमिली के मेंबर्स आए दिन दिवंगत अभिनेता को यादकर इमोशनल हो जाते हैं. उनकी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) के इमोशनल वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. अब एक इवेंट के दौरान एक्ट्रेस एक बार फिर अपने दिवंगत पति को यादकर भावुक हो गई हैं. उनका नया वीडियो सामने आया है. आइए जानते हैं कि हेमा मालिनी ने क्या कहा है.

हेमा मालिनी ने कहा- 'धर्मेंद्र महान इंसान थे'

एक्ट्रेस हेमा मालिनी हाल ही में एक इवेंट में पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने अपने दिवंगत पति धर्मेंद्र को याद किया और उनके बारे में बात की. हेमा मालिनी अपने पति को लेकर बात करते हुए इमोशनल हो गईं. एक्ट्रेस ने कहा, 'उनकी (धर्मेंद्र) जिंदगी जुनून और समर्पण से भरी हुई थी. वे हमेशा कहते थे कि फिल्म दिल से जुड़ने का माध्यम हैं. वे फिल्मों में काम करने के लिए पैशनेट थे और कैमरे के सामने रहना उनको काफी पसंद था. उनकी लाइफ पार्टनर होने के नाते मैं देख सकती थी कि उनमें कितना जुनून था. उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग और सभी के साथ अच्छे व्यवहार के कारण लाखों लोगों का दिल जीता. एक्टर, दोस्त और पिता के रूप में उन्होंने नई पीढ़ी को प्रेरित किया. वो महान इंसान थे.'

हेमा मालिनी बोलीं- 'मैं खुशकिस्मत हूं'

हेमा मालिनी ने आगे कहा, 'मैं खुशकिस्मत हू उनके साथ रहने का मौका मिला. मैं उनके साथ थी. मैं उन्हें बहुत ज्यादा याद करती हूं. वो यहां पर नहीं हैं. मैं नहीं जानती कि उनके बिना पूरी जिंदगी कैसे काटूंगी.' गौरतलब है कि साल 2025 में 24 नवंबर को धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने साल 1980 में शादी की थी और उनके दो बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं. बताते चलें कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से पहले प्रकाश कौर के साथ साल 1954 में शादी की थी. धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के चार बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल हैं. धर्मेंद्र की जब पहली शादी हुई थी तब वह फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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