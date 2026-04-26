ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • हेमा मालिनी ने 'रामायण' में भगवान राम के रोल के लिए इस एक्टर का लिया था नाम, इस स्टार को ब...

हेमा मालिनी ने 'रामायण' में भगवान राम के रोल के लिए इस एक्टर का लिया था नाम, इस स्टार को बनाना चाहती थीं हनुमान

Hema Malini Old Video: वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वह 'रामायण' में भगवान राम के रोल में एक्टर को लेकर चर्चा करती नजर आ रही हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 26, 2026 9:08 PM IST

हेमा मालिनी ने 'रामायण' में भगवान राम के रोल के लिए इस एक्टर का लिया था नाम, इस स्टार को बनाना चाहती थीं हनुमान
हेमा मालिनी का पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है.

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' (Ramayana) इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. रामनवमी के मौके पर फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसमें रणबीर कपूर की भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर की पहली झलक सामने आई थी. इसके बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे. फैंस फिल्म 'रामायण' के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी (Hema Malini) का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. वह फिल्ममेककर करण जौहर के साथ इंटरव्यू करते नजर आ रही हैं. इस दौरान हेमा मालिनी ने पूछा गया अगर रामायण पर फिल्म बनाई जाती है तो उनके हिसाब से भगवान राम और हनुमान के रोल के लिए कौन से एक्टर परफेक्ट हैं. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने किन एक्टर्स का नाम लिया था.

Also Read
Oscar 2026 में धर्मेंद्र का अपमान? ही-मैन को श्रद्धांजलि न मिलने पर Hema Malini का छलका दर्द, कहा- 'ये बहुत शर्मनाक है'

हेमा मालिनी का वीडियो हुआ वायरल

करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' के की एक पुरानी क्लिप एक्स पर शेयर की गई है. इसमें देखा जा सकता है कि करण जौहर के साथ गेस्ट के रूप में हेमा मालिनी और जीनत अमान नजर आ रही हैं. करण जौहर ने हेमा मालिनी से सवाल किया कि भगवान राम के रोल के लिए कौन सा एक्टर सही रहेगा. इस पर एक्ट्रेस ने शाहरुख खान का नाम लिया और कहा उनके अलावा वह किसी और के बारे में नहीं सोच सकती. हेमा मालिनी से हनुमान के रोल के लिए एक्टर बताने के लिए कहा गया तो उन्होंने सलमान खान का नाम लिया. करण जौहर ने उनसे कहा कि रावण के रोल के लिए कौन सा एक्टर परफेक्ट है. इस पर हेमा मालिनी ने कई रावण हैं तो इनमें से एक को चुनना को काफी मुश्किल है. हेमा मालिनी के इस पुराने वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

Also Read
Holi: हेमा मालिनी ने 8 महीने की प्रेग्नेंसी में की थी इस होली सॉन्ग की शूटिंग, गाने में धर्मेंद्र ने दिया था साथ

डायरेक्टर नितेश तिवारी बना रहे हैं फिल्म 'रामायण'

डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में भगवान राम का रोल रणबीर कपूर, माता सीता का रोल साई पल्लवी, लक्ष्मण का रोल रवि दुबे, हनुमान का रोल सनी देओल और रावण का रोल यश कर रहे हैं. फिल्म 'रामायण' दो पार्ट में रिलीज होगी. ये फिल्म साल 2026 और साल 2027 की दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Entertainment News Hema Malini Shah Rukh Khan