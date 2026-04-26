हेमा मालिनी ने 'रामायण' में भगवान राम के रोल के लिए इस एक्टर का लिया था नाम, इस स्टार को बनाना चाहती थीं हनुमान

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' (Ramayana) इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. रामनवमी के मौके पर फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसमें रणबीर कपूर की भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर की पहली झलक सामने आई थी. इसके बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे. फैंस फिल्म 'रामायण' के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी (Hema Malini) का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. वह फिल्ममेककर करण जौहर के साथ इंटरव्यू करते नजर आ रही हैं. इस दौरान हेमा मालिनी ने पूछा गया अगर रामायण पर फिल्म बनाई जाती है तो उनके हिसाब से भगवान राम और हनुमान के रोल के लिए कौन से एक्टर परफेक्ट हैं. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने किन एक्टर्स का नाम लिया था.
हेमा मालिनी का वीडियो हुआ वायरल
करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' के की एक पुरानी क्लिप एक्स पर शेयर की गई है. इसमें देखा जा सकता है कि करण जौहर के साथ गेस्ट के रूप में हेमा मालिनी और जीनत अमान नजर आ रही हैं. करण जौहर ने हेमा मालिनी से सवाल किया कि भगवान राम के रोल के लिए कौन सा एक्टर सही रहेगा. इस पर एक्ट्रेस ने शाहरुख खान का नाम लिया और कहा उनके अलावा वह किसी और के बारे में नहीं सोच सकती. हेमा मालिनी से हनुमान के रोल के लिए एक्टर बताने के लिए कहा गया तो उन्होंने सलमान खान का नाम लिया. करण जौहर ने उनसे कहा कि रावण के रोल के लिए कौन सा एक्टर परफेक्ट है. इस पर हेमा मालिनी ने कई रावण हैं तो इनमें से एक को चुनना को काफी मुश्किल है. हेमा मालिनी के इस पुराने वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.
According to #HemaMalini, if the movie #Ramayan had been made in the mid 2000s, megastar #ShahRukhKhan should have played the role of Lord #Ram, and #SalmanKhan should have played the part of Hanuman. pic.twitter.com/7irzaYQ7exAlso Read
— Guówáng ? (@Database412) April 25, 2026
डायरेक्टर नितेश तिवारी बना रहे हैं फिल्म 'रामायण'
डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में भगवान राम का रोल रणबीर कपूर, माता सीता का रोल साई पल्लवी, लक्ष्मण का रोल रवि दुबे, हनुमान का रोल सनी देओल और रावण का रोल यश कर रहे हैं. फिल्म 'रामायण' दो पार्ट में रिलीज होगी. ये फिल्म साल 2026 और साल 2027 की दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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