'Don't Complain', स्पोर्ट्स इवेंट में कोल्ड एक्सप्रेशन ट्रोलिंग पर Hema Malini का रिएक्शन, ट्रोलर्स की यूं की बोलती बंद

Hema Malini का हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक्ट्रेस एक स्पोर्ट्स इवेंट में मेडल देती नजर आ रही थीं, लेकिन इस दौरान वे अपने एक्सप्रेशन को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई, जिसपर अब हेमा जिस अंदाज में जवाब दिया है उसे देखर ट्रोलर्स भी शर्मा जाएंगे.

Hema Malini Reaction On Viral Video: दिग्गज एक्ट्रेस और बीजेपी नेत्री हेमा मालिनी (Hema Malini) इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उनके कोल्ड एक्सप्रेशन को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था. वहीं अब हेमा मालिनी (Hema Malini Viral Video) का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने ट्रोलर्स को ऐसा जवाब दिया है, जिसे सुनकर उन्हें शर्म आ जाएगी.

एक्सप्रेशन ट्रोलिंग पर आया Hema Malini का रिएक्शन

दरअसल, हेमा मालिनी (Hema Malini) गुरुवार 15 जनवरी 2026 को मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचीं. वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब किया, जहां उन्होंने न सिर्फ पोज दिए बल्कि उन ट्रोलर्स को करार जवाब भी दिया, जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान उनके रुख व्यवहार और न मुस्कुराने को लेकर उन्हें निशाने पर लिया था.

TRENDING NOW

क्या था Hema Malini का मथुरा विवाद?

दरअसल, कुछ दिन पहले मथुरा में एक स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हेमा मालिनी छात्रों को मेडल बांटती दिख रही थीं, लेकिन उनके चेहरे के हाव-भाव बिल्कुल न्यूट्रल थे. न तो वे मुस्कुरा रही थीं और न ही विनर्स से हाथ मिला रही थीं. जैसे ही सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो वायरल हुआ लोगों ने उनके इस व्यवहार को लेकर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. लेकिन आज उन्होंने हंसते हुए उन सभी ट्रोलर्स का मुंह बंद कर दिया.

Hema Malini का हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब

वोटिंग के बाद कैमरे के सामने अपनी उंगली दिखाते हुए हेमा ने मजाकिया लहजे में पैपराजी से कहा, 'मैं मुस्कुरा रही हूं, ठीक है? अब यह शिकायत मत करना कि मैं मुस्कुराती नहीं हूं.' ये उन ट्रोलर्स को करारा जवाब है, जो पिछले कुछ दिनों से एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे थे. एक्ट्रेस के इस वीडियो और रिएक्शन के सामने आने के बाद जहां कुछ लोग अभी भी उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, तो वहीं ज्यादातर लोग एक्ट्रेस का सपोर्ट करते दिखे.

Hema Malini के सपोर्ट में उतरे फैंस

हेमा मालिनी के रिएक्शन वीडियो पर उनका सपोर्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'दुख की बात है वो अभी भी शोक में हैं, लोग इतने संवेदनही कैसे हो सकते हैं?' दूसरे ने लिखा, 'थोड़ा दिल बड़ा करो यार, उन्होंने अभी-अभी अपने पति को खोया है जो उनकी जान थे. प्लीज उन्हें अकेला छोड़ दो. उन्हें इस दुख से उबरने के लिए थोड़ा वक्त दो.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स एक्ट्रेस के सपोर्ट में देखने को मिल रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Mamaraazzi (@mamaraazzi)

Read more