CJP प्रोटेस्ट पर आया Hema Malini का रिएक्शन, एक्ट्रेस बोलीं- 'विरोध प्रदर्शन करने से कोई...'

Hema Malini Reaction: बीजेपी एमपी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' यानी सीजेपी के प्रोटेस्ट पर प्रतिक्रिया दी है. आइए बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

हेमा मालिनी ने दिल्ली में हुए प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है.

'कॉकरोच जनता पार्टी' यानी सीजेपी (CJP) बीते काफी दिनों से लगातार चर्चा में बनी हुई है. अब सीजेपी ने नई दिल्ली में सोमवार को प्रदर्शन किया. इस दौरान काफी संख्या युवा सड़क पर उतरे और उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई. इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के घायल होने की खबरें हैं. इसी बीच बीजेपी एमपी और वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी (Hema Malini) ने सीजेपी के प्रोटेस्ट पर रिएक्शन दिया है. हेमा मालिनी का कहना है कि इस तरह से विरोध प्रदर्शन कुछ हासिल नहीं होगा. अगर कोई समस्या है तो बात करनी चाहिए. आइए बताते हैं कि एक्ट्रेस ने और क्या कहा है.

हेमा मालिनी ने सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर कही ये बात

दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी अलग-अलग मुद्दों पर अपनी बात खुलकर कहती नजर आती हैं. हेमा मालिनी ने सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, 'अगर कुछ समस्या है तो सही से डिस्कस करना चाहिए. इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने से कोई काम नहीं होगा. देश के युवाओं और एजुकेशन सिस्टम के लिए मोदी सरकार हमेशा साथ खड़ी रही है. उसके लिए बहुत काम किया है. अभी ये जो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है. मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि बात करके समस्या का समाधान करना चाहिए. छात्रों को आप शामिल कर सकते हैं, उन्हें गुमराह नहीं करना चाहिए ना? बराबर बताना चहिए कि क्या प्राब्लम है.' वहीं, हेमा मालिनी से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने कोई कमेंट करने से मना कर दिया.

#WATCH | Monsoon session of Parliament | Delhi: BJP MP Hema Malini says, “If there is a problem, it should be discussed properly. Protesting in this manner won't achieve anything. As for the country's youth and the education system, our Modi government has always stood by them… pic.twitter.com/4HQqf90fqk — ANI (@ANI) July 20, 2026

'कॉकरोच जनता पार्टी' के समर्थन में आए राजनीतिक दल

बताते चलें कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' नीट परीक्षा में धांधली का विरोध और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग रही है. सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान किया था. जिस पर दिल्ली के अलावा देश के अलग-अलग शहरों के युवा और छात्र सुबह से राजधानी पहुंच गए और ये संख्या काफी ज्यादा हो गई. जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोल छोड़े. सीजेपी के प्रोटेस्ट का आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है. गौरतलब है कि सीजेपी के प्रतिनिधियों से क्रेंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुलाकात की. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.