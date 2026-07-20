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CJP प्रोटेस्ट पर आया Hema Malini का रिएक्शन, एक्ट्रेस बोलीं- 'विरोध प्रदर्शन करने से कोई...'

Hema Malini Reaction: बीजेपी एमपी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' यानी सीजेपी के प्रोटेस्ट पर प्रतिक्रिया दी है. आइए बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 20, 2026 9:55 PM IST
CJP प्रोटेस्ट पर आया Hema Malini का रिएक्शन, एक्ट्रेस बोलीं- 'विरोध प्रदर्शन करने से कोई...'

हेमा मालिनी ने दिल्ली में हुए प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है.

'कॉकरोच जनता पार्टी' यानी सीजेपी (CJP) बीते काफी दिनों से लगातार चर्चा में बनी हुई है. अब सीजेपी ने नई दिल्ली में सोमवार को प्रदर्शन किया. इस दौरान काफी संख्या युवा सड़क पर उतरे और उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई. इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के घायल होने की खबरें हैं. इसी बीच बीजेपी एमपी और वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी (Hema Malini) ने सीजेपी के प्रोटेस्ट पर रिएक्शन दिया है. हेमा मालिनी का कहना है कि इस तरह से विरोध प्रदर्शन कुछ हासिल नहीं होगा. अगर कोई समस्या है तो बात करनी चाहिए. आइए बताते हैं कि एक्ट्रेस ने और क्या कहा है.

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हेमा मालिनी ने सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर कही ये बात

दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी अलग-अलग मुद्दों पर अपनी बात खुलकर कहती नजर आती हैं. हेमा मालिनी ने सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, 'अगर कुछ समस्या है तो सही से डिस्कस करना चाहिए. इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने से कोई काम नहीं होगा. देश के युवाओं और एजुकेशन सिस्टम के लिए मोदी सरकार हमेशा साथ खड़ी रही है. उसके लिए बहुत काम किया है. अभी ये जो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है. मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि बात करके समस्या का समाधान करना चाहिए. छात्रों को आप शामिल कर सकते हैं, उन्हें गुमराह नहीं करना चाहिए ना? बराबर बताना चहिए कि क्या प्राब्लम है.' वहीं, हेमा मालिनी से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने कोई कमेंट करने से मना कर दिया.

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'कॉकरोच जनता पार्टी' के समर्थन में आए राजनीतिक दल

बताते चलें कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' नीट परीक्षा में धांधली का विरोध और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग रही है. सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान किया था. जिस पर दिल्ली के अलावा देश के अलग-अलग शहरों के युवा और छात्र सुबह से राजधानी पहुंच गए और ये संख्या काफी ज्यादा हो गई. जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोल छोड़े. सीजेपी के प्रोटेस्ट का आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है. गौरतलब है कि सीजेपी के प्रतिनिधियों से क्रेंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुलाकात की. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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