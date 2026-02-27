सनी और बॉबी संग हेमा मालिनी की है अनबन? धर्मेंद्र के निधन के तीन महीने बाद एक्ट्रेस ने दिया ये रिएक्शन

Hema Malini On Sunny Deol-Bobby Deol: हेमा मालिनी की सनी देओल और बॉबी देओल के साथ अनबन की खबरें अक्सर आती रहती हैं. वेटरन एक्ट्रेस ने इसको लेकर रिएक्शन दिया है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी (Hema Malini) की फैमिली और सनी देओल (Sunny Deol) और बॉबी देओल (Bobby Deol) के परिवार के बीच मनमुटाव की खबरें अक्सर आती रहती हैं. बीते साल 2025 में जब दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का निधन हुआ था तो दोनों फैमिली ने अलग-अलग प्रेयर मीट रखी थीं. इसके बाद तो इन खबरों को और भी जोर मिल गया था. अब एक इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी ने इन बातों को लेकर खुलकर बात की है. आइए जानते हैं कि वेटरन एक्ट्रेस ने क्या कहा है.

हेमा मालिनी ने कही ये बात

हेमा मालिनी ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' के साथ बात करते हुए कहा सनी देओल और बॉबी देओल की फैमिली के साथ अबन की खबरों का खंडन किया है. उन्होंने कहा, 'पापा हैं ना और पापा के लिए सब करेंगे, चाहे ये बच्चे (ईशा देओल और अहाना देओल) हों या वो बच्चे (सनी देओल और बॉबी देओल) हों. सभी धरमजी को बहुत प्यार करते थे. वे एक-दूसरे को बहुत पसंद करते हैं. परिवार के बीच बिल्कुल भी वेगेटिविटी नहीं है. धरमजी प्यार, ताकत और वैल्यूज का सोर्स थे जो उन्होंने दिए हैं. हम सब ठीक हैं और हम इस खालीपन को भर लेंगे.'

धर्मेंद्र का 89 साल में हुआ था निधन

गौरतलब है कि धर्मेंद्र का साल 2025 में 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. इसके बाद उनके अंतिम संस्कार को काफी गोपनीय तरीके से किया गया था, जिससे फैंस को काफी तकलीफ हुई थी और वह गुस्सा भी हुए थे. इसके बाद उनकी फैमिली की तरफ से रिएक्शन आया था कि धर्मेंद्र की बॉडी की हालत काफी ज्यादा खराब थी इसलिए जल्दी से अंतिम संस्कार कर दिया गया. इसके बाद हेमा मालिनी और सनी देओल और बॉबी देओल की फैमिली ने अलग-अलग धर्मेंद्र की प्रेयर मीट रखी थी.

धर्मेंद्र ने की थी दो शादियां

बताते चलें कि धर्मेंद्र ने साल 1954 में पहली शादी प्रकाश कौर के साथ शादी की थी. दोनों के चार बच्चे सनी देओल, बॉबी दओल, अजीता देओल और विजेता देओल हैं. वहीं, धर्मेंद्र ने साल 1980 में हेमा मालिनी के साथ दूसरी शादी की थी और उनके दो बेटियां अहाना देओल और ईशा देओल हैं. धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चे और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनके बच्चे अलग-अलग रहते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more