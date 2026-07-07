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धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को दिया था ये आखिरी मैसेज, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

Hema Malini On Dharmendra Last Message: धर्मेंद्र का साल 2025 में 89 साल की उम्र निधन हो गया था. हेमा मालिनी ने अपने दिवंगत पति के आखिरी मैसेज के बारे में बात की है.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 7, 2026 12:57 PM IST
धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को दिया था ये आखिरी मैसेज, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

हेमा मालिनी ने सनी और बॉबी देओल के साथ रिश्ते पर भी बात की है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी (Hema Malini) अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही निजी जिदंगी को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. बीते साल 2025 में उनके पति और वेटरन एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) का निधन हो गया था. हेमा मालिनी काफी की जिंदगी के लिए काफी बड़ा झटका है. पति के निधन के बाद से कई मौके पर वह इमोशनल हो गईं. हेमा मालिनी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान धर्मेंद्र के आखिरी मैसेज के बार में बात की है. इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि उनका सनी देओल (Sunny Deol) और बॉबी देओल (Bobby Deol) के साथ कैसा रिश्ता है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने क्या बताया है.

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हेमा मालिनी से धर्मेंद्र ने कही थी ये बात

हेमा मालिनी ने हाल ही में 'हिंदी रश' को इंटरव्यू दिया है और बताया कि धर्मेंद्र ने उनसे क्या कहा था. हेमा मालिनी ने बताया, 'धर्मेंद्र जी ने मुझसे कहा था कि कुछ भी हो जाए परिवार के साथ रहो. कितना भी काम हो लेकिन परिवार को पहले रखना.' एक्ट्रेस ने सनी देओल और बॉबी देओल संग रिश्ते पर बात करते हुए कहा, 'दोनों बहुत अच्छे लड़के हैं. बॉबी देओल बहुत अच्छा है. हम हमेशा साथ हैं. हम लोग पब्लिसिटी नहीं करते हैं. हम दिखावा नहीं करते हैं. हम आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं. अंदर से हमारा एक जुड़ाव है. हम हैप्पी फैमिली हैं.' हेमा मालिनी ने आगे कहा कि धर्मेंद्र जी कभी अपनी पर्सनल लाइफ को बाहर लाना पसंद नहीं करते थे. इस तरह से हेमा मालिनी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके घरेलू रिश्तों में कोई दरार नहीं है.

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धर्मेंद्र ने की थीं दो शादियां

गौरतलब है कि धर्मेंद्र का साल 2025 में 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. उनके दुनिया को अलविदा कहने से फैमिली और करीबी लोगों के अलावा तमाम चाहने वाले फैंस को गहरा सदमा लगा था. बताते चलें कि धर्मेंद्र ने साल 1954 में प्रकाश कौर के साथ पहली शादी की थी. दोनों के चार बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल हुए. इसके बाद साल 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ दूसरी शादी की. दोनों के दो बेटियां ईशा देओल अहाना देओल हुईं. धर्मेंद्र की पहली पत्नी और दूसरी पत्नी के परिवार के बीच अक्सर अनबन की खबरें आती रहती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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