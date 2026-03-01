Holi: हेमा मालिनी ने 8 महीने की प्रेग्नेंसी में की थी इस होली सॉन्ग की शूटिंग, गाने में धर्मेंद्र ने दिया था साथ

Hema Malini Holi Song: वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने अपने होली सॉन्ग 'भागी रे भागी बृजबाला' की शूटिंग का किस्सा बताया है. उन्होंने बताया है कि उन्होंने किस हालत में इस गाने की शूटिंग की थी.

होली (Holi 2026) के त्यौहार आने वाला है और हर तरफ जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है. होली का फेस्टिवल में बॉलीवुड सॉन्ग जश्न को दोगुना कर देते हैं. कई मूवीज में होली पर कई गाने बने हैं और काफी पसंद किए हैं. होली का एक गाना 'भागी रे भागी बृजबाला' (Bhagi Re Bhagi Brij Bala) काफी पसंद किया जाता है और इसकी शूटिंग के पीछे दिलचस्प कहानी छिपी है. फिल्म 'राजपूत' (Rajput) का ये गाना हेमा मालिनी (Hema Malini) और धर्मेंद्र (Dharmendra) पर फिल्माया गया है. इस होली सॉन्ग की शूटिंग का किस्सा हेमा मालिनी ने शेयर किया था. आइए जानते हैं कि वेटरन एक्ट्रेस ने क्या बताया था.

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने खूब खेली होली

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म 'राजपूत' साल 1982 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में एक होली सॉन्ग 'भारी रे बृजबाला' था और इसे काफी पसंद किया गया था. इस गाने में फिल्म के स्टार्स ने खूब रंग खेला और एक-दूसरे को लगाया. हेमा मालिनी ने एक बार इस गाने की शूटिंग का किस्सा बताय था. उन्होंने बताया था कि जब इस गाने की शूटिंग हो रही थी तब 8 महीने प्रेग्नेंट थीं और ईशा देओल को जन्म देने वाली थीं. एक्ट्रेस ने 8 महीने की प्रेग्नेंसी के बाद भी काम किया और धर्मेंद्र के साथ गाने की शूटिंग पूरी की थी. हेमा मालिनी ने खास तरह का कास्ट्यूम पहनकर अपने बेबी बंप को छिपाया था. प्रेग्नेंसी की हालत में शूटिंग खतरे खाली नहीं था फिर उन्होंने काम किया. इससे पता चलता है कि हेमा मालिनी का अपने काम के प्रति कितना समर्पण था. बताते चलें कि इस फिल्म की रिलीज से पहले ईशा देओल का जन्म हुआ था.

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 1980 में लिए थे सात फेरे

गौरतलब है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने साल 1980 में शादी की थी. दोनों स्टार्स के बीच 13 साल का एज गैप था. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी शादी के बाद साल 1981 में ईशा देओल और साल 1985 में अहाना देओल माता-पिता बने थे. बताते चलें कि धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी के साथ शादी की थी तब वह शादीशुदा और चार बच्चों के पिता थे. धर्मेंद्र ने साल 1954 में प्रकाश कौर के साथ शादी की थी और उनके चार बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल हैं. वेटरन एक्टर धर्मेंद्र का साल 2025 में 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

