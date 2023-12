Hema Malini Post On Dharmendra Birthday : बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) 8 दिसंबर को अपना 88वां जन्मदिन मना रहे हैं। सिनेमा की दुनिया के लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक धर्मेंद्र को उनके तमाम चाहने वाले जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र को तमाम सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया के जरिए बर्थेड विश किया है। वहीं, धर्मेंद्र की पत्नी और वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी (Hema Malini) ने उनके जन्मदिन पर प्यारा पोस्टर शेयर कर बधाई दी है। हेमा मालिनी ने अपनी पोस्ट में धर्मेंद्र को मेरा प्यार कहते हुए जन्मदिन की बधाई दी है। आइए जानते है कि हेमा मालिनी ने अपने पति धर्मेंद्र के लिए पोस्ट में क्या-क्या लिखा है। Also Read - Sunny Deol को नहीं मिला Hema Malini की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन? सामने आई असली वजह

हेमा मालिनी ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कर अपने पति धर्मेंद्र को जन्मदिन पर बधाई दी है। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ की एक प्यारी पोस्ट शेयर की है और इसके साथ लिखा है, 'मेरे प्यारे पार्टनर को कई और साल, खुशी, स्वस्थ और जॉयफुल जन्मदिन मुबारक। आपका दिल जितना संभाल सके, आपको उतना प्यार मिले। एक दिन जितनी खुशियां ला सके और एक जिंदगी जितना आशीर्वाद ला सके, सब आपको मिले। मैं बस कहना चाहती हूं, काश! आप ये जान पाए कि आप मेरे लिए कितने खास हैं। मेरे प्यार को जन्मदिन मुबारक हो।' हेमा मालिनी की तरफ से पति धर्मेंद्र को किया गया ये पोस्ट फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और अपने पसंदीदा अभिनेता जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं।

❤️Wishing my dearest life partner of many years, a very happy, healthy and joyful birthday. ? May you have all the love your heart can hold, all the happiness a day can bring, and all the blessings a life can unfold. I just want to say: I hope you can see how special you are to… pic.twitter.com/al9SWgCI7h

— Hema Malini (@dreamgirlhema) December 8, 2023