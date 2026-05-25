धर्मेंद्र का मरणोपरांत पद्म विभूषण लेंगी हेमा मालिनी, एक्ट्रेस बोलीं- 'सनी और बॉबी...'

Hema Malini Reaction: हेमा मालिनी अपने दिवंगत पति धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिलने वाले पद्म विभूषण सम्मान को लेंगी. वेटरन एक्ट्रेस का इसको लेकर रिएक्शन आया है.

धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा.

बॉलीवुड इंडस्ट्री में 6 दशक से ज्यादा काम करने वाले एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) का बीते साल 2025 के नवंबर में निधन हो गया था. धर्मेंद्र के निधन ने ना सिर्फ उनकी फैमिली को बल्कि पूरे देश और दुनिया में उनके तमाम चाहने वाले फैंस हो गहरा सदमा दिया था. बताते चलें कि वेटरन एक्टर के निधन के दो महीने बाद भारत सरकार ने घोषणा की थी उन्हें देश का दूसरा सबसे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया जाएगा. इस तरह से एक्टर को मरणोरांत ये सम्मान मिलने वाला है. धर्मेंद्र की पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी (Hema Malini) दिवंगत पति की ओर से 25 मई यानी आज ये सम्मान स्वीकार करेंगी.

धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिलने पर बोलीं हेमा मालिनी

हेमा मालिनी ने पति धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिलने पर बात की है. हेमा मालिनी ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' से बात करते हए कहा, 'ये मेरे लिए और पूरे परिवार के लिए बहुत ज्यादा भावुक कर देने वाला है. आज इस खास मौके पर मेरी बेटी अहाना मेरे साथ दिल्ली आई है. ईशा भी यहां आना चाहती थी लेकिन कुछ कारण से वह नहीं आ सकी.' हेमा मालिनी ने आगे कहा, 'सनी देओल और बॉबी देओल और परिवार के सभी सदस्य इस सम्मान से बेहद खुश हैं. हम सभी जानते हैं कि ये हमारा परिवार के लिए खितना बड़ा और महत्वपूर्ण पल है.'

धर्मेंद्र का एक्टिंग करियर रहा है जबरदस्त

गौरतलब है कि धर्मेंद्र ने साल 1960 में अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' में पहली बार काम किया था. इसके बाद धर्मेंद्र ने सैकड़ों फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया था. फैंस अपने पसंदीदा स्टार की फिल्मों को देखने का इंतजार करते थे और उनके रिलीज होते ही सिनेमाघरों में उमड़ पड़ते थे. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' साल 2026 में रिलीज हुई थी. हालांकि, ये फिल्म उनके निधन के बाद सिनेमाघरों में पहुंची थी. धर्मेंद्र भले ही इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनके फैंस उनके काम को अपने दिलों में जिंदा रखे हैं.

धर्मेंद्र की निजी जिंदगी रही है दिलचस्प

बताते चलें कि धर्मेंद्र की प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही निजी जिंदगी काफी दिलचस्प रही है. धर्मेंद्र ने फिल्मों में आने से पहले साल 1954 में प्रकाश कौर के साथ शादी की थी. दोनों के चार बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल हैं. धर्मेंद्र को फिल्मों में काम करने के दौरान एक्ट्रेस हेमा मालिनी से प्यार हो गया था. इसके बाद दोनों ने साल 1980 में शादी कर ली थी. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के दो बेटियां अहाना देओल और ईशा देओल हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.