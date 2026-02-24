ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • आस्था से खिलवाड़ पर हाई कोर्ट का हंटर, रणवीर सिंह को सरेआम फटकार, 'कांतारा' विवाद से बड़ी ...

आस्था से खिलवाड़ पर हाई कोर्ट का हंटर, रणवीर सिंह को सरेआम फटकार, 'कांतारा' विवाद से बड़ी एक्टर की मुसीबतें

56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रणवीर सिंह ने 'कांतारा' के दैव सीन की मिमिक्री की थी, जिसके बाद चावुंडी दैव परंपरा को मानने वाले लोगों ने FIR दर्ज कराई. वहीं आज कोर्ट ने एक्टर को फटकार लगाई है. आइए जानते हैं…

By: Shreya Pandey  |  Published: February 24, 2026 3:47 PM IST

आस्था से खिलवाड़ पर हाई कोर्ट का हंटर, रणवीर सिंह को सरेआम फटकार, 'कांतारा' विवाद से बड़ी एक्टर की मुसीबतें
Ranveer Singh

सोशल मीडिया पर 'कांतारा' के दैव सीन की मिमिक्री करने का मामला अब कानूनी गलियारों में रणवीर सिंह के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है. मंगलवार, 24 फरवरी 2026 को कर्नाटक हाई कोर्ट में इस चर्चित विवाद पर सुनवाई हुई. अदालत ने जहां एक ओर अभिनेता को उनकी गैर-जिम्मेदाराना हरकत के लिए कड़ी फटकार लगाई, वहीं दूसरी ओर गिरफ्तारी जैसी कठोर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाकर उन्हें आंशिक राहत भी दी है. आइए समझते हैं कि अदालत के भीतर रणवीर सिंह को किन तीखे सवालों का सामना करना पड़ा.

Also Read
सलीम खान का हाल जानने 3 दिन में दूसरी बार अस्पताल पहुंचे रणवीर सिंह, सलमान के परिवार संग दिखी गहरी बॉन्डिंग

आस्था का अपमान मंजूर नहीं

सुनवाई के दौरान जस्टिस ने रणवीर सिंह की दलीलों को सुनने के बाद कड़ा रुख अपनाया. कोर्ट ने साफ कर दिया कि लोकप्रियता किसी को भी मर्यादा लांघने का लाइसेंस नहीं देती. कोर्ट ने कहा, "आप रणवीर सिंह हों या कोई और, एक अभिनेता के तौर पर समाज के प्रति आपकी जवाबदेही और भी बढ़ जाती है. लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं और आपसे प्रभावित होते हैं." जज ने सख्त लहजे में कहा कि किसी दैव के किरदार की नकल उतारना और उसका मजाक उड़ाना उचित नहीं है. प्रतिभा या फेम किसी को भी कानून से ऊपर नहीं बना देता. कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही "इंटरनेट कभी कुछ नहीं भूलता. आपने जो मंच पर किया, उसका रिकॉर्ड हमेशा रहेगा और वह लोगों की भावनाओं को कचोटता रहेगा."

Also Read
'कांतारा' के दैव का अपमान पड़ा भारी, कानूनी शिकंजे में फंसे रणवीर सिंह, अब राहत के लिए खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

कठोर कार्रवाई पर रोक

फटकार के बावजूद, रणवीर सिंह के लिए एक सुकून भरी खबर यह रही कि हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि फिलहाल अभिनेता के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई (जैसे गिरफ्तारी) न की जाए. हालांकि, यह राहत कुछ शर्तों के साथ मिली है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि रणवीर को जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करना होगा और जब भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाए, उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा. इस आदेश से उन्हें जेल जाने का डर फिलहाल टल गया है.

Also Read
Dhurandhar 2 में 'बड़े साहब' का रोल करेगा ये एक्टर, Ranveer Singh को देगा टक्कर?

कैसे शुरु हुआ ये मामला

यह पूरा मामला पिछले साल गोवा में आयोजित 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (IFFI) का है. मंच पर रणवीर सिंह ने 'कांतारा' के लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी की मौजूदगी में दैव वाले पवित्र सीन की नकल उतारी थी. कर्नाटक की चावुंडी दैव परंपरा को मानने वाले लोगों ने इसे अपनी धार्मिक आस्था का अपमान माना और बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज कराई. कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 मार्च 2026 की तारीख तय की है. तब तक रणवीर को कानून के दायरे में रहकर जांच प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Ranveer Singh Ranveer Singh Latest News Ranveer Singh News