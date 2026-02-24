आस्था से खिलवाड़ पर हाई कोर्ट का हंटर, रणवीर सिंह को सरेआम फटकार, 'कांतारा' विवाद से बड़ी एक्टर की मुसीबतें

56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रणवीर सिंह ने 'कांतारा' के दैव सीन की मिमिक्री की थी, जिसके बाद चावुंडी दैव परंपरा को मानने वाले लोगों ने FIR दर्ज कराई. वहीं आज कोर्ट ने एक्टर को फटकार लगाई है. आइए जानते हैं…

सोशल मीडिया पर 'कांतारा' के दैव सीन की मिमिक्री करने का मामला अब कानूनी गलियारों में रणवीर सिंह के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है. मंगलवार, 24 फरवरी 2026 को कर्नाटक हाई कोर्ट में इस चर्चित विवाद पर सुनवाई हुई. अदालत ने जहां एक ओर अभिनेता को उनकी गैर-जिम्मेदाराना हरकत के लिए कड़ी फटकार लगाई, वहीं दूसरी ओर गिरफ्तारी जैसी कठोर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाकर उन्हें आंशिक राहत भी दी है. आइए समझते हैं कि अदालत के भीतर रणवीर सिंह को किन तीखे सवालों का सामना करना पड़ा.

आस्था का अपमान मंजूर नहीं

सुनवाई के दौरान जस्टिस ने रणवीर सिंह की दलीलों को सुनने के बाद कड़ा रुख अपनाया. कोर्ट ने साफ कर दिया कि लोकप्रियता किसी को भी मर्यादा लांघने का लाइसेंस नहीं देती. कोर्ट ने कहा, "आप रणवीर सिंह हों या कोई और, एक अभिनेता के तौर पर समाज के प्रति आपकी जवाबदेही और भी बढ़ जाती है. लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं और आपसे प्रभावित होते हैं." जज ने सख्त लहजे में कहा कि किसी दैव के किरदार की नकल उतारना और उसका मजाक उड़ाना उचित नहीं है. प्रतिभा या फेम किसी को भी कानून से ऊपर नहीं बना देता. कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही "इंटरनेट कभी कुछ नहीं भूलता. आपने जो मंच पर किया, उसका रिकॉर्ड हमेशा रहेगा और वह लोगों की भावनाओं को कचोटता रहेगा."

कठोर कार्रवाई पर रोक

फटकार के बावजूद, रणवीर सिंह के लिए एक सुकून भरी खबर यह रही कि हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि फिलहाल अभिनेता के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई (जैसे गिरफ्तारी) न की जाए. हालांकि, यह राहत कुछ शर्तों के साथ मिली है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि रणवीर को जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करना होगा और जब भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाए, उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा. इस आदेश से उन्हें जेल जाने का डर फिलहाल टल गया है.

कैसे शुरु हुआ ये मामला

यह पूरा मामला पिछले साल गोवा में आयोजित 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (IFFI) का है. मंच पर रणवीर सिंह ने 'कांतारा' के लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी की मौजूदगी में दैव वाले पवित्र सीन की नकल उतारी थी. कर्नाटक की चावुंडी दैव परंपरा को मानने वाले लोगों ने इसे अपनी धार्मिक आस्था का अपमान माना और बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज कराई. कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 मार्च 2026 की तारीख तय की है. तब तक रणवीर को कानून के दायरे में रहकर जांच प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

