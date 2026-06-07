हिना खान ने पति रॉकी जायसवाल संग मनाई पहली सालगिरह, कपल के रोमांटिक अंदाज ने जीता फैंस का दिल

टीवी एक्ट्रेस हिना खान और रॉकी जायसवाल ने अपनी शादी की पहली एनिवर्सरी मनाई है. दिलचस्प बात यह रही कि दोनों अपनी एनिवर्सरी की तारीख भूल गए थे, जिसे परिवार और फैंस ने याद दिलाया.

हिना-रॉकी की पहली वेडिंग एनिवर्सरी

टीवी एक्ट्रेस हिना खान और उनके पति रॉकी जायसवाल ने अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाई, लेकिन मजेदार बात यह रहा कि दोनों अपनी एनिवर्सरी की असली डेट ही भूल गए थे. हिना खान और उनके लॉन्ग-टाइम पार्टनर रॉकी जायसवाल के रिश्ते को ऑफिशियल रूप से एक साल पूरा हो चुका है. सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, इस कपल ने पिछले साल 4 जून 2025 को सात फेरे लिए थे. अब साल 2026 में उनकी शादी की पहली सालगिरह थी, जिसे उन्होंने अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर बेहद शानदार अंदाज में सेलिब्रेट किया.

शादी की डेट भूल गए रॉकी और हिना

इस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का सबसे मजेदार और हैरान करने वाला पहलू यह रहा कि हिना और रॉकी दोनों ही अपनी पहली शादी की तारीख भूल चुके थे. इस बात का मजेदार खुलासा खुद हिना खान ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया. हिना ने खुलकर बताया कि वे दोनों हर एक दिन को इतनी शिद्दत से प्यार से जीते हैं कि उनके लिए कैलेंडर की डेट उतनी जरूरी नहीं रखतीं, यही वजह रही कि वे इस खास दिन को भूल गए.

फैमिली मेंबर्स और दोस्तों ने दिलाया याद

हिना खान ने पोस्ट में लिखा कि उनके परिवार के सदस्यों, करीबी दोस्तों और सोशल मीडिया पर फैंस ने मैसेजेस भेजकर उन्हें याद दिलाया कि आज उनकी शादी की पहली एनिवर्सरी है. अपनों से मिले इस सरप्राइज रिमाइंडर के बाद कपल ने इस खास दिन को खास तरीके से मनाने का फैसला किया.

इंस्टाग्राम पर रोमांटिक तस्वीरें की शेयर

हिना खान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की कई दिलकश तस्वीरें शेयर कीं. इन फोटोज में हिना और रॉकी बेहद रोमांटिक पलों को एन्जॉय करते नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में खूबसूरत डेकोरेशन, केक और कपल की बॉन्डिंग साफ देखी जा सकती है. फैंस इन तस्वीरों पर जमकर लाइक्स और कमेंट्स कर रहे हैं. रॉकी ने अपनी लेडी लव हिना के लिए एक प्यार भरा मैसेज लिखा, जिसे पढ़कर हिना बेहद इमोशनल हो गईं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.