Ali Khamenei की मौत पर Farrhana Bhatt का विलाप देख भड़के रॉकी जायसवाल, कहा- 'उन्हीं की पीठ में छूरा घोंपते हो जो'

Rocky Jaiswal Slams Farrhana Bhatt: ईरान के धर्मगुरु अली खामेनेई के निधन पर शोक व्यक्त कर फरहाना भट्ट ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं. वहीं अब एक्ट्रेस के बयान पर हिना खान के पति रॉकी जायसवाल का भी गुस्सा फूट पड़ा है.

Rocky Jaiswal Slams Farrhana Bhatt: एक्ट्रेस और 'बिग बॉस 19' (Bigg Boss 19) की एक्स-कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) ईरान के धर्मगुरु अयातुल्ला अली खामेनेई (Ali Khamenei) की मौत पर दुख जताकर मुश्किलों में घिर गई हैं. 28 फरवरी को तेहरान में इजरायली और अमेरिकी हमलों में मारे गए खामेनेई के लिए फरहाना ने कहा था कि, 'वो हमेशा उनके दिल में जिंदा रहेंगे और अल्लाह उनकी शहादत को कुबूल करे.' फरहाना के इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, वहीं अब एक्ट्रेस के बयान पर हिना खान (Hina Khan) के पति रॉकी जायसवाल (Rocky Jaiswal) का भी गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बिना किसी का नाम लिए फरहाना भट्ट को आड़े हाथों लिया.

Rocky Jaiswal ने फरहाना को दिखाय आईना

रॉकी जायसवाल (Rocky Jaiswal) ने 2 मार्च को अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने बिना किसी का नाम लिए खूब खरी-खोटी सुनाई. उन्होंने लिखा, 'मैंने इन शोक मनाने वालों की आंखों में कभी किसी इंडियन के लिए इतना प्यार या आंसू नहीं देखें! न सौनिकों के लिए, न हमलों के शिकार हुए लोगों के लिए, न पुलिस के लिए यहां तक की महान एपीजे अब्दुल कलाम के लिए भी नहीं. तुम उन्हीं की पीठ में छूरा घोंपते हो जो तुम्हारी रक्षा करते हैं और उन विदेशियों के लिए रोते हो जो हमेशा तुम्हारे देश के खिलाफ खड़े रहे.'

खामेनेई की मौत पर क्या बोलीं Farrhana Bhatt?

रॉकी ने आगे लिखा, 'वफादारी ही सब कुछ होती है और वफादारी से ही सबकुछ साफ नजर आता है.' आपको बता दें कि, अली खामेनेई की मौत के बाद फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) ने 'इंस्टेंट बॉलीवुड' से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था, 'वो एक ऐसी शख्सियत हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता. वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे और अल्लाह उनकी शहादत कुबूल करें.' उन्होंने आगे कहा, 'जितने भी कश्मीरी लोग हैं, वो इस खबर से काफी दुखी हैं और सबका दिल दहल गया है.

'वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे'

फरहाना ने कहा, 'सहरी के बाद से मैं बिल्कुल सोई नहीं हूं. आज जब मैंने नमाज पढ़ी तो मैं बहुत उदास थी क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था. काफी लोगों के लिए वो एक मसीहा थे. यकीनन, वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे.' फरहाना का यही बयान नेटिजन्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया और अब सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं.'

कश्मीर में विरोध और ईरान में जश्न

हैरानी की बात तो ये है कि, 1 मार्च 2026, रविवार को ईरान के नेता और धर्मगुरु अली खामेनेई की मौत की पुष्टि होने के बाद भारत के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, वहीं श्रीनगर के कई हिस्सों काफी बवाल देखने को मिला. वहीं दूसरी तरफ ईरान के तेहरान और कई शहरों से अलग ही तस्वीरें सामने आईं. खामेनेई की मौत के बाद वहां लोग सड़कों पर नाचते, जश्न मनाते, कार के हॉर्न बजाते और आतिशबाजी करते दिखे. कुछ भीड़ तो अपने सिर के स्कार्फ फेंकती और नारेबाजी करती भी नजर आई. लेकिन भारत में खामेनेई की मौत पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

