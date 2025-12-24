ENG हिन्दी
'150 रुपए की साड़ी...', जया बच्चन पर बुरी तरह भड़के हिन्दुस्तानी भाऊ, सरेआम कही ये बड़ी बात

एक्ट्रेस और सांसद जया बच्चन ने कुछ दिन पहले पैपराजी के पहनावे और कपड़े के बारे में कई चीजें बोली थीं, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा ट्रोल हुईं थीं. वहीं अब हिन्दुस्तानी भाऊ ने जमकर एक्ट्रेस को सुनाया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 24, 2025 1:12 PM IST

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर हिंदुस्तानी भाऊ (विकास पाठक) एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार उनके निशाने पर कोई और नहीं, बल्कि राज्यसभा सांसद और दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन हैं. जया बच्चन ने हाल ही में पपराजी के पहनावे और उनके काम करने के तरीके पर की गई कमेंट किया था. जिसके बाद से भाऊ इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने एक्ट्रेस को 'उनकी औकात' तक याद दिला दी. हाल ही में एक टॉक शो में जया बच्चन ने पपराजी के प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर की थी. उन्होंने कहा था, "मीडिया से मेरा रिश्ता ठीक है, लेकिन इन पपराजी से नहीं. ये कौन लोग हैं? टाइट पैंट पहने, हाथ में मोबाइल लिए कहीं भी घुस जाते हैं. मोबाइल होने का मतलब यह नहीं कि आप किसी की भी फोटो खींचें या कुछ भी कमेंट करें. मैं इन्हें बेहद नापसंद करती हूं."

जया बच्चन पर भड़के हिंदुस्तानी भाऊ

जया बच्चन के इस बयान पर जवाब देते हुए हिंदुस्तानी भाऊ ने पैप्स का पक्ष लिया और एक्ट्रेस पर पर्सनल हमला बोल दिया. भाऊ ने जया बच्चन के कपड़ों पर तंज कसते हुए कहा, "अमिताभ बच्चन की पत्नी खुद कुराड़ बाजार से 150 रुपये की साड़ी पहनती हैं और इन मेहनतकश लोगों को गरीब और गंदा बोलती हैं? यह अहंकार शोभा नहीं देता." भाऊ ने फोटोग्राफरों से हाथ जोड़कर अपील की कि वे ऐसे सितारों के पीछे न भागें जो उनका सम्मान नहीं करते. उन्होंने कहा, "आप लोगों की वजह से ही ये सेलिब्रिटीज दिख रहे हैं. अगर आप इन्हें कवर करना बंद कर दें, तो इन्हें कुत्ता भी नहीं पूछेगा."

हिंदुस्तानी भाऊ ने पैप्स का दिया साथ

विकास पाठक ने आगे कहा कि आज जो भी सेलिब्रिटी बना है, वह मीडिया और पैप्स की मेहनत की वजह से है. अगर वे ही आपकी इज्जत नहीं कर रहे, तो आपको वहां जाना छोड़ देना चाहिए. हिंदुस्तानी भाऊ के इस बयान के बाद बहुत सारे लोग हिंदुस्तानी भाऊ की इस बात से सहमत है कि किसी के पहनावे या आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाना गलत है. आपको बता दें कि हाल ही में जया बच्चन ने पैपराजी के व्यवहार को बेहद खराब बताया है. एक बातचीत में एक्ट्रेस ने मीडिया और पैपराजी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया. एक्ट्रेस ने कहा कि “मेरा मीडिया से रिश्ता शानदार है, मैं मीडिया की देन हूं. लेकिन मेरा पैपराजी से कोई रिश्ता नहीं. ये लोग हैं कौन? क्या ये पढ़े-लिखें ट्रेंन्ड हैं? क्या ... एक्ट्रेस ने आगे कहा कि “पर यह जो बाहर गंदे, टाइट पैंट पहनकर, हाथ में मोबाइल लेकर घूमते हैं- इन्हें लगता है कि सिर्फ मोबाइल होने से ये किसी की भी फोटो ले सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं. जिसके बाद एक्ट्रेस बहुत ज्यादा ट्रोल हुईं थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
