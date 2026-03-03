Holi Song: यूट्यूब पर इस होली सॉन्ग को मिल चुके हैं 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज, पार्टी में खूब बजता है ये 9 साल पुराना गाना

Holi 2026: होली का त्योहार में जमकर जश्न मनाया जाता है और लोग गानों पर थिरकते नजर आते हैं. बॉलीवुड फिल्म का एक होली सॉन्ग काफी पॉपुलर है और इसे यूट्यूब पर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

साल 2026 में रंगों का त्योहार होली (Holi 2026) धूमधाम से मनाया जा रहा है. आम लोगों से लेकर बड़ी हस्तियां इस फेस्टिवल को खूब एंजॉय कर रहे हैं. होली की बात हो और गानों (Holi Songs) की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता है. बॉलीवुड की कई मूवीज में होली के गाने हैं और इन्हें काफी पसंद किया जाता है. होली पार्टी में इन गानों का बजना तय है और लोगों का झूमना भी तय होता है. आज हम आपको उस होली के गाने के बारे में बताएंगे, जो 9 साल पहले रिलीज हुई फिल्म में था. ये गाना काफी पसंद किया गया और इसको यूट्यूब पर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. आइए जानते हैं कि ये कौन सा होली सॉन्ग है.

होली सॉन्ग 'बद्री की दुल्हनिया' बजते ही थिरकने लगते हैं लोग

बॉलीवुड मूवीज के गाने 'बलम पिचकारी' से लेकर 'रंग बरसे' तक कई होली की पार्टी में रौनक ला देते हैं. इन गानों के बजते ही लोग थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं. साल 2017 में रिलीज हुई वरुण धवन और आलिया भट्ट की फिल्म 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' को काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म में टाइटल सॉन्ग 'बद्री की दुल्हनिया' को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म का ये होली सॉन्ग काफी फेमस हो गया और आज भी होली पार्टी में बजाया जाता है. 9 साल पहले रिलीज हुई गाने 'बद्री की दुल्हनिया' को यूट्यूब पर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने में वरुण धवन और आलिया भट्ट जबरदस्त केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीता था. ये फिल्म भले ही पुरानी हो गई है लेकिन इसका गाना आज भी होली आते ही लोगों की जुबान पर आ जाता है.

होली पर खूब सुने जाते हैं ये गाने

शशांक खेतान के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' साल 2017 में 17 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म की स्टोरी के साथ इसके गाने काफी पसंद किए गए थे. फिल्म 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' का सॉन्ग 'बद्री की दुल्हनिया' तो होली एंथम बन गया और कलर फेस्टिवल में खूब बजाया जाता है. बताते चलें कि इस त्योहार पर सॉन्ग 'बद्री की दुल्हनिया' के अलावा 'बलम पिचकारी','रंग बरसे', 'होली के दिन', 'जोगी जी धीरे धीरे', 'होली आई रे', 'अंग से अंग लगाना', 'जय जय शिवशंकर' जैसे कई होली गाने सुनाई पड़ते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

