हॉलीवुड सिंगर क्रिस ब्राउन ने पार की हदें, शादीशुदा महिला को सरेआम किया किस, पति देखता रह गया तमाशा...

सिंगर क्रिस ब्राउन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है, जिसमें वह स्टेज पर एक महिला फैन के बेहद करीब नजर आ रहे हैं. दावा किया गया कि महिला शादीशुदा थी और उसके पति ने इस पर आपत्ति जताई है.

हॉलीवुड के टैलेंटेड लेकिन विवादित सिंगर क्रिस ब्राउन का नाता विवादों से पुराना है. बचपन के स्ट्रगल से निकलकर डबल-प्लैटिनम एल्बम देने वाले और 'Run It' जैसे चार्टबस्टर गानों से दुनिया जीतने वाले ब्राउन आज अपनी गायकी से ज्यादा एक वायरल वीडियो की वजह से सुर्खियों में हैं. हाल ही में एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान ब्राउन का अपनी एक महिला फैन को किस करना इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है.

क्या था पूरा मामला?

क्रिस ब्राउन अपने सुपरहिट ट्रैक 'Take You Down' पर परफॉर्म कर रहे थे, जो अपने सिडक्टिव अंदाज के लिए जाना जाता है. ट्रेडमार्क स्टाइल के तहत उन्होंने एक महिला फैन को स्टेज पर बने सोफे पर बिठाया और उसके चारों ओर डांस करना शुरू किया. माहौल तब गरमा गया जब उस महिला ने खुद सिंगर का चेहरा अपने हाथों में लिया और उन्हें किस कर लिया. यह पल महज कुछ सेकंड का था, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में यह पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन गया.

शादीशुदा महिला और पति का दावा

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, इंटरनेट यूजर्स ने दावा करना शुरू कर दिया कि वह महिला शादीशुदा थी और दर्शकों के बीच बैठा उसका पति यह सब देखकर दंग रह गया. एक वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें एक व्यक्ति इस घटना पर बेहद नाराजगी जता रहा था. हालांकि, जांच करने पर सच्चाई कुछ और ही निकली. रिपोर्ट्स के अनुसार, जिस व्यक्ति का रिएक्शन वीडियो वायरल हो रहा है, वह असल में साल 2024 का एक पुराना क्लिप है, जो 'ओमा ले' के एक शो से संबंधित है. इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का क्रिस ब्राउन के इस शो या उस महिला से कोई लेना-देना नहीं था. अभी तक इस बात की भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि स्टेज पर मौजूद महिला शादीशुदा थी या सिंगल.

जब ब्राउन की वजह से टूटे रिश्ते

क्रिस ब्राउन के लिए इस तरह के विवाद नए नहीं हैं. जून 2025 में भी उन्होंने कंटेंट क्रिएटर सोहैला जैगर को लैप डांस दिया था, जिसे लेकर काफी चर्चा हुई थी. वहीं, साल 2023 की एक घटना तो और भी गंभीर थी, जहां ब्राउन द्वारा स्टेज पर एक फैन को किस किए जाने के बाद कथित तौर पर उस महिला का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था. क्रिस ब्राउन ने फिलहाल इस ताजा विवाद पर चुप्पी साध रखी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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