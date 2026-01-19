ENG हिन्दी
Shreedhar Dubey On Homebound Oscar Entry: एक्टर और राइटर श्रीधर दुबे की फिल्म 'होमबाउंड' ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट की गई है. इसको लेकर उन्होंने खास बातचीत की है और फिल्म के बारे में बताया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 19, 2026 2:02 PM IST

'होमबाउंड में दिखाया गया यूनिवर्सल दर्द', ऑस्कर की रेस में फिल्म के शामिल होने पर एक्टर श्रीधर दुबे ने कही ये बात (Exclusive)

फिल्म 'होमबाउंड' (Homebound) इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. दरअसल, ये फिल्म ऑस्कर के बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुई है. अब 22 जनवरी को फाइनल नॉमिनेशन (5 फिल्में) की घोषणा की जाएगी. फिर मार्च, 2026 में ऑस्कर सेरेमनी में अंतिम विजेता की घोषणा की जाएगी. नीरज घेवान के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'होमबाउंड' में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर जैसे स्टार्स नजर आए हैं. साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन ने बनाया है. फिल्म 'होमबाउंड' के डायलॉग राइटर और एक्टर श्रीधर दुबे (Shreedhar Dubey) ने इसको लेकर बॉलीवुड लाइफ के साथ बातचीत की है. श्रीधर दुबे ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की है.

फिल्म 'होमबाउंड' के ऑस्कर लाने की उम्मीद है?
'मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है क्योंकि ये फिल्म ओरिजिनल कहानी के साथ गई है. ये फिल्म ओरिजनल कहानी पर बनी है. ये फिल्म यूनिवर्सल दर्द पर बनी है. मेरा मानना है कि एकेडमी अवॉर्ड को देने वाला देश (यूएसए) बड़ा नहीं बनाता है बल्कि कई देश मिलकर बनाते हैं. इसलिए हमारी जिम्मदारी बढ़ जाती है कि हम ऐसा सिनेमा बनाएं जो यूनिवर्सल है. हमारी फिल्म होमबाउंड में ये सब है. इसलिए हमारी उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है. ये फिल्म देखकर लगेगा कि नहीं आप सिनेमा देख रहे हैं बल्कि आप खुद को कहानी में शामिल कर लेंगे. इस फिल्म को भारत सरकार का भी समर्थन मिला है. उन्होंने समझा की इस फिल्म में भारत की कहानी दिखाई गई और इसे ऑस्कर के लिए बढ़ाया है.'

फिल्म 'होमबाउंड' को लिखने का अनुभव कैसा रहा?
'फिल्म मसान के समय से नीरज घेवान के साथ मेरी बॉन्डिंग काफी अच्छी रही है. इस फिल्म में विकी कौशल के उत्तर प्रदेश की स्थानीय भाषा सिखाने का काम मुझे मिला था. नीरज घेवान ने फिल्म मसान में मुझे विकी कौशल के दौस्त का रोल भी दिया था. जब फिल्म होमबाउंड लिखने की बारी आई तो मुझसे संपर्क किया क्योंकि मैं उत्तर भारत से आता हूं. नीरज घेवान जानते थे कि मैं इस काम को बखूबी कर लूंगा. मैं उनका और वरुण ग्रोवर का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे भी साथ में काम करने का मौका दिया.'

ईशान खट्टर और विशाल जेठवा को ट्रेनिंग देने का एक्सपीरियंस कैसा रहा?
'मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस से परमिशन मांगी कि ईशान खट्टर और विशाल जेठवा को यूपी विजिट कराने के लिए 15 दिन दीजिए. मैं अगर उनको स्टूडियो में स्थानीय भाषा को बताता तो वह ट्यूशन की तरह लेते. लेकिन जब वह उस जगह पर जाएंगे तो उस जीवन को देखेंगे और महसूस करेंगे तो अच्छे से फिल्म में कर पाएंगे. इसमें बहुत बड़ा हाथ नीरज घेवान का है क्योंकि उन्होंने मेरी बात को समझा. मैं विशाल जेठवा और ईशान खट्टर को गांव लेकर गया और वहां के रहन-सहन को दिखाया. दोनों इस ट्रिप के दौरान बहुत खुश थे. अगर मैं ये सब उनको स्टूडियो में बताता तो मजा नहीं आता लेकिन उन्होंने लाइफस्टाइल को खुद महसूस किया.'

एक्टिंग, राइटिंग कास्टिंग के अलावा और क्या करना चाहते हैं?
'मैं सिनेमा को प्यार करता हूं फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो. जब आप सिनेमा की दुनिया में जाते हैं तो सबकुछ सीखते हैं लेकिन किसी एक चीज में मास्टर होते हैं. तो मेरा पहला प्यार एक्टिंग ही है. मैं टेक्निकल तौर पर उतना अच्छा नहीं हूं जितना क्रिएटिव तौर पर हूं. इसलिए मेरे लिए सिनेमेटोग्राफी करना मेरे लिए मुश्किल है. एक्टिंग के साथ ही कास्टिंग और राइटिंग करता हूं. भविष्य में अगर मौका मिला तो डायरेक्शन में हाथ आजमाना चाहूंगा लेकिन ऐसा तब करुंगा जब मेरे अंदर से आवाज आएगी. जिसे दिन मुझे लगेगा कि कहानी मुझे कहानी कहनी और कॉन्फिडेंस आएगा, उस दिन डायरेक्शन में जाना चाहूंगा.'

