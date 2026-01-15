Honey Singh ने ठंड को लेकर किए भद्दे कमेंट पर जोड़ा हाथ, माफी मांगते हुए दिया ये अजीब तर्क! कहा- �...
Honey Singh ने ठंड को लेकर किए भद्दे कमेंट पर जोड़ा हाथ, माफी मांगते हुए दिया ये अजीब तर्क! कहा- 'Gen Z की भाषा बोलने...'
Honey Singh इन दिनों अपने एक विवादित और अभद्र बयान को लेकर चर्चा में हैं. हालांकि, अब सिंगर और रैपर ने अपने उस स्टेटमेंट को लेकर माफी मांगा है, लेकिन इस दौरान उन्हें बयान को लेकर एक बेहद ही अजीब तर्क दिया है, जो शायद आपको भी अजम न हो.
Honey Singh Apologized For Vulgar Speech: रैपर और सिंगर यो-यो हनी सिंह (Honey Singh) इन दिनों अपने एक विवादित और अभद्र बयान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में सिंगर ने दिल्ली (Delhi) में हुए नानकू-करुण के कॉन्सर्ट के दौरान एक ऐसा बयान दिया था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा. हालांकि, अब सिंगर ने अपने स्टेटमेंट पर माफी मांग ली है, लेकिन इस अपोलाइज वीडियो (Honey Singh Video) में उन्होंने जो तर्क दिया है वो शायद कई लोगों को अजम न हो.
जो लोग नहीं जानते सबसे पहले उन्हें ये बता दें कि, हनी सिंह दिल्ली कॉन्सर्ट (Honey Singh Delhi Concert) में गाली देकर इंटीमेसी और कॉन्डम को लेकर बात करते नजर आए थे. भरी महफिल में हनी सिंह का अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना और उनकी भाषा काफी लोगों को रास नहीं आई और सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जाने लगा. जिसपर अब सिंगर (Honey Singh) ने माफी वाला वीडियो शेयर किया है.