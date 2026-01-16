ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • कॉन्सर्ट में भीड़ ने Honey Singh पर किया हमला, स्टेज पर रैपर से हुई मारपीट? Video देख खड़े हुए फैंस ...

कॉन्सर्ट में भीड़ ने Honey Singh पर किया हमला, स्टेज पर रैपर से हुई मारपीट? Video देख खड़े हुए फैंस के रोंगटे

Honey Singh Video Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कहा जा रहा है कि वो वीडियो हनी सिंह का है. दावा है कि रैपर के साथ कॉन्सर्ट में मारपीट हुई है. आइए आपको वीडियो की सच्चाई बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: January 16, 2026 4:56 PM IST

कॉन्सर्ट में भीड़ ने Honey Singh पर किया हमला, स्टेज पर रैपर से हुई मारपीट? Video देख खड़े हुए फैंस के रोंगटे

Honey Singh Video Viral: मशहूर सिंगर और रैपर हनी सिंह के दिल्ली कॉन्सर्ट के वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया. इस वीडियो में हनी दिल्ली की ठंड और शारीरिक संबंध पर अपशब्द कहते हुए दिखे, जिस पर काफी बवाल हुआ. इस वीडियो की वजह से हनी सिंह की चारों तरफ आलोचना हुई, लेकिन अब हनी सिंह का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. इस वीडियो में कन्सर्ट में आए लोग हंगामा करते दिख रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद दावा किया जा रहा है कि सिंगर के साथ दिल्ली के कॉन्सर्ट में मारपीट की गई है. आइए आपको वीडियो दिखाते हैं.

Also Read
'ठंड-इंटीमेसी' पर गंदी बात कर भक्ति में डूबे Honey Singh, हरिद्वार में नीलेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा

क्या हनी सिंह के साथ हुई मारपीट

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे हनी सिंह (Honey Singh) का बताया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो हनी सिंह के दिल्ली वाले कॉन्सर्ट का है, जिसमें हनी सिंह ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था. दावा है कि हनी सिंह की बात सुनकर वहां मौजूद लोग भड़क गए थे, जिसके चलते सिंगर के साथ कॉन्सर्ट में ही मारपीट की गई, इस वीडियो ने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया है. इस वीडियो को देख फैंस काफी ज्यादा भड़क गए हैं.

Also Read
Honey Singh ने ठंड को लेकर किए भद्दे कमेंट पर जोड़ा हाथ, माफी मांगते हुए दिया ये अजीब तर्क! कहा- 'Gen Z की भाषा बोलने...'

TRENDING NOW

देखें वीडियो

क्या है वीडियो की सच्चाई

हालांकि, इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये भी सवाल उठ रहा है. हनी सिंह के साथ मारपीट की बात काफी लेट सामने आई है और इसी वजह से गूगल पर इस वीडियो की सच्चाई जानने की कोशिश की गई, तो कुछ और ही सामने आया. गूगल पर चेक करने पर पता चला कि ये वीडियो हनी सिंह का नहीं है. फेसबुक पर ये वीडियो 16 दिसंबर 2025 को अपलोड किया गया था, जिसके अनुसार, ये वीडियो हरियाणा के मेवात में हुए एक कार्यक्रम का है, जिसमें महिला डांसर के साथ छेड़छाड़ हुई. इस कार्यक्रम में ही छेड़छाड़ करने वाले लड़कों के साथ मारपीट की गई थी. ये मामला तब बड़ा जब डांसर को दीवार कूदकर भागना पड़ा. वायरल वीडियो हनी सिंह का नहीं बल्कि इसी कार्यक्रम का है.

कॉन्सर्ट में नहीं हुई हनी सिंह के साथ मारपीट

बता दें कि दिल्ली में हनी सिंह का कॉन्सर्ट जरूर हुआ था लेकिन उस कॉन्सर्ट में किसी भी तरह का हंगामा या मारपीट नहीं हुई थी. कॉन्सर्ट काफी शानदार अंदाज में पूरा हुआ था. हालांकि, सिर्फ रैपर के बयान की वजह से कार्यक्रम बाद में विवादों में आ गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Bollywood Gossip Bollywood News Entertainment News Honey Singh