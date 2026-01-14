ENG हिन्दी
'नशे का असर...' Live शो में Honey Singh ने शारीरिक संबंध-ठंड पर दिया ऐसा भद्दा बयान, सुनकर खौल गया लोगों का खून

Honey Singh Controversial Statement: रैपर हनी सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में हनी सिंह दिल्ली की ठंड और शारीरिक संबंध पर कुछ ऐसा बोल देते हैं, जिस सुनकर हर किसी को हैरानी हो रही है.

By: Kavita  |  Published: January 14, 2026 10:11 PM IST

'नशे का असर...' Live शो में Honey Singh ने शारीरिक संबंध-ठंड पर दिया ऐसा भद्दा बयान, सुनकर खौल गया लोगों का खून

Honey Singh Controversial Statement: मशहूर रैपर हनी सिंह किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं. हनी सिंह के गाने फैंस काफी पसंद करते हैं लेकिन इस बार रैपर का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें हनी सिंह ने दिल्ली की ठंड और शारीरिक संबंध पर ऐसा बयान दे दिया है, जिसे सुनकर ट्रोलर्स के कान खड़े हो गए हैं. इस बयान को हनी सिंह ने अपने एक लाइव कॉन्सर्ट में दिया है, जिस वजह से लोग उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं. फैंस का कहना है कि उन्हें हनी सिंह से ऐसी उम्मीद नहीं थी. आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं.

हनी सिंह के इस वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया आतंक

दरअसल, हनी सिंह (Honey Singh) का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रैपर अपनी सारी मर्यादाएं लांघते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में हनी सिंह अपने इवेंट के स्टेज पर खड़े हैं और सामने फैंस की भारी भीड़ है और हनी सिंह अपने फैंस को गानों के जरिए एंटरटेन कर रहे हैं लेकिन इसी बीच वह कुछ ऐसा बोल देते हैं, जिसे वहां मौजूद लोगों ने तो पसंद किया है लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने आते ही बवाल कर दिया. हनी सिंह का ये वीडियो दिल्ली के एक कॉन्सर्ट का है, जिसमें वह हनी सिंह बोलते हैं कि इसमें इंटीमेट होने काफी अच्छा लगता होगा. बता दें कि इन शब्दों को बदला गया है. हनी सिंह की बात को सभ्य भाषा में लिखने की कोशिश की गई है. हनी सिंह की ये बात वहां मौजूद लोगों को काफी मजेदार लगी और इसी वजह से कॉन्सर्ट में आए फैंस रैपर की बात सुनकर हंसते नजर आए.

हनी सिंह का वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा

हालांकि, हनी सिंह के कॉन्सर्ट का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया तो सबके होश उड़ गए. इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर अलग ही रिएक्शन देखने के लिए मिला. लोग हनी सिंह को खरी खोटी सुना रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि रैपर से एक मंच पर इस तरह की भाषा स्वीकार्य नहीं है.

विवादों में रह चुके हैं हनी सिंह

बता दें कि हनी सिंह पहली बार विवादों में नहीं फंसे हैं. वह पहले भी कई बार अपने बयान से चर्चा का हिस्सा रह चुके हैं. हनी सिंह पहले रैपर बादशाह संग विवाद की वजह से फैंस का ध्यान खींचते दिखे थे. इसके अलावा उनकी शराब की लत हर किसी को पता है. वह कई बार मान चुके हैं कि वह नशे की आदी हो गए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

