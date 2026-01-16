'ठंड-इंटीमेसी' पर गंदी बात कर भक्ति में डूबे Honey Singh, हरिद्वार में नीलेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा

Honey Singh Visited Haridwar: रैपर हनी सिंह विवादों में हैं और इन विवादों के बीच वह हरिद्वार पहुंच गए. यहां से हनी सिंह की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वह भगवान शिव की भक्ति में डूबे हैं.

Honey Singh Visited Haridwar: पॉपुलर सिंगर और रैपर हनी सिंह इन दिनों विवादों में हैं. हनी सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हुआ, जिसमें वह दिल्ली की ठंड और इंटीमेसी पर अपनी राय रखते हुए दिखे. इस वजह से रैपर काफी ज्यादा ट्रोल भी हुए. ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्हें सामने आकर माफी मांगनी पड़ गई थी. इस विवाद के बाद हनी सिंह भक्ति में डूब गए हैं. वह भोलेनाथ की पूजा करते हुए नजर आए. रैपर हरिद्वार पहुंचे और यहां पर उन्होंने नीलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए. इस मौके पर हनी सिंह ने रुद्राभिषेक भी किया. जिसकी फोटोज और वीडियो अब वायरल हो रहे हैं.

हनी सिंह ने किया रुद्राभिषेक

दिल्ली के कॉन्सर्ट में दिए बयान के बाद शुरू हुए विवाद ने हनी सिंह की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके बाद हनी सिंह पूरी तरह भक्ति में डूब गए. वह रातों रात हरिद्वार पहुंचे. यहां पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की. उन्होंने नीलेश्वर मंदिर के दर्शन किए. इस मौके की तस्वीर सामने आई है, जिसमें वह भगवान की पूजा में डूबे हुए हैं. तस्वीर में देखा जा सकता है कि हनी सिंह ने शिवलिंग के सामने खडे़ होकर हाथ जोड़ रखे हैं और उन्होंने अपना सिर नीचे की ओर झुका रखा है. उनके पास पुजारी है, जो हनी सिंह के हाथों पूजा को संपन्न करवा रहे हैं. एक तस्वीर में वह रुद्राभिषेक भी करते दिखे. हनी सिंह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसे देख लोगों का कहना है कि कॉन्सर्ट में गलत बोलने के बाद ही वह भगवान की शरण में गए हैं.

हनी सिंह ने विवादित बयान देने की बताई थी वजह

बता दें कि हनी सिंह ने दिल्ली के कॉन्सर्ट में ठंड पर बेतुका बयान क्यों दिया था? इसकी वजह बताई थी. उन्होंने अपने वीडियो में पहले तो माफी मांगी और फिर बताया था कि वह नानकू और करण के कॉन्सर्ट में मेहमान बनकर गए थे और उससे पहले ही वह कई डॉक्टर्स से मिल थे. उन्होंने बताया था कि यूथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का सामना कर रहे हैं और इसी वजह से फिजिकल होने के समय कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए. उन्होंने आगे बताया था कि उन्होंने इस बात को जेन जी तक पहुंचाने का फैसला लिया लेकिन वह इस मैसेज को ओटीटी की भाषा में देने की कोशिश कर रहे थे और यही बात लोगों को बुरी लग गई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

