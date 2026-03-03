ईरान-इजराइल की जंग के बीच दुबई में फंसे हनी सिंह, पाजी ने बताया 'UAE में क्या सच में है खौफ का मंजर'?

ईरान और इजरायल युद्ध के बीच कई सेलेब्स दुबई में फंसे हैं. ऐसे में फैंस अपने चहेते सेलेब्स के बारे में जानने के लिए बहुत उत्साहित हैं. हाल ही में सिंगर हनी सिंह ने अपना हाल बताया है.

मिडल ईस्ट (Middle East) में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के संकट ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं. मिसाइलों और हवाई हमलों की गूंज के बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में मौजूद कई भारतीय सितारे भी इस तनाव की चपेट में आ गए हैं. इनमें सबसे चर्चित नाम है मशहूर रैपर यो यो हनी सिंह का, जो इस वक्त दुबई में हैं. आइए जानते हैं हनी सिंह कैसे हैं और उन्होंने दुबई के हालात के बारे में क्या बताया है.

हनी सिंह ने कही ये बात

जब से ईरान पर इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमलों की खबरें आईं, हनी सिंह के करोड़ों फैंस उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे. इस बेचैनी को देखते हुए हनी सिंह ने इंस्टाग्राम का सहारा लिया और एक वीडियो जारी कर अपनी सलामती के बारे में बताया. हनी सिंह ने अपने स्टूडियो से अपडेट देते हुए लिखा "दोस्तों, हम दुबई में बिल्कुल सुरक्षित हैं और अपने काम के कमिटमेंट्स पूरे कर रहे हैं." युद्ध की आहट के बावजूद हनी सिंह ने प्रोफेशनल अंदाज में अपने प्रोजेक्ट्स को जारी रखा है, जिससे उनके चाहने वालों ने बड़ी राहत ली है.

मेक्सिको से दुबई तक का सफर

दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब हनी सिंह किसी खतरनाक इंटरनेशनल स्थिति के बीच फंसे हों. हाल ही में फरवरी में, वह मेक्सिको में थे जब वहां कार्टेल हिंसा भड़क उठी थी. तब भी उन्होंने 'हर हर महादेव' के नारे के साथ अपनी सुरक्षित घर वापसी की जानकारी दी थी. अब एक बार फिर वे ऐसे ही माहौल में फंस चुके हैं.

दुबई में सिर्फ हनी सिंह ही नहीं, बल्कि कई अन्य सेलेब्स की जान भी अटकी हुई है. पंजाबी सुपरस्टार एमी विर्क ने बेहद भावुक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उनकी पत्नी और 6 साल की छोटी बेटी इस वक्त दुबई में फंसी हुई हैं. एक पिता और पति के तौर पर उनकी चिंता सोशल मीडिया पर साफ झलक रही है. वहीं एक्ट्रेस नरगिस फाखरी ने भी अपना दर्द बयां किया है. उन्होंने कहा कि "अनिश्चितता का डर सबसे बड़ा होता है." उन्हें इस बात की चिंता है कि अगले पल क्या होगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं है. विवेक ओबेरॉय ने भी वहां फंसे भारतीय नागरिकों और कलाकारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है.

क्यों डरा हुआ है यूएई?

लेबनान और इजराइल के बीच बढ़ते रॉकेट हमलों ने खाड़ी देशों में असुरक्षा का माहौल बना दिया है. शनिवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद हिज्बुल्लाह और ईरान के जवाबी हमलों ने स्थिति को और भी खराब बना दिया है. हालांकि दुबई एक सिक्योर माना जाता है. फिलहाल, सभी सितारे सुरक्षित हैं और अपने देश वापस लौटने के सही मौके का इंतजार कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more