शीशे में खुद को देख क्यों रोते थे Honey Singh? 7 साल तक इस बीमार का झेला नरक! रैपर ने अब बयां किया दर्द

Honey Singh को आमतौर पर स्टाइलिश और हाई प्रोफाइल लाइफ और पार्टियों के लिए जाना जाता है, लेकिन रैंपर ने अपनी जिंदगी में कुछ साल नरक की तरह जिए हैं जिसका खुलासा उन्होंने खुद किया है.

हनी सिंह ने खुद को दुनिया से दूर क्यों कर लिया था?

Honey Singh Opens Up About Bipolar Disorder Battle: पंजाबी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपनी रैप और सिंगिंग का जादू बिखेरने वाले सिंगर और रैपर हनी सिंह (Honey Singh) अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. अक्सर यो यो हनी से जुड़ी कोई न कोई ऐसी खबर आती है, जो फैंस के होश उड़ा देती है लेकिन अब उन्होंने खुद ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी.

दरअसल, हनी सिंह (Honey Singh LifeStyle) शानदार रॉयल, बिंदास और ग्लैमरस लाइफस्टाइल जीने के लिए जानें जाते हैं. इसमें महंगी गाड़ियों के शौके से लेकर हाई-प्रोफाइल पार्टियां तक शामिल है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि, सिंगर और रैपर की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब उन्होंने नरक जैसी जिंदगी जी है, जिसका खुलासा हाल ही में हनी सिंह ने खुद एक पॉडकास्ट में किया है.

शीशे में खुद को देखकर क्यों रोते थे Honey Singh?

हाल ही में रैपर हनी सिंह ने ABtalks के पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़े कई मुद्दों पर बात की. वहीं इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर के बारे में पहली बार खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि, जब वो इंडस्ट्री और फैंस की नजरों से दूर थे तब वो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे. रैपर के मुताबिक, उस दौरान वो बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार थे और सालों तक इसके इलाज और दवाईयों का उनके शरीर पर इतना बुरा असर पड़ा था कि, वो खुद को शीशे में देखकर रोते थे.

Honey Singh ने किया हैरान कर देने वाला खुलासा?

सिंगर ने कहा, 'मैं सात सालों तक भारी दवाइयां ले रहा था, जिसकी वजह से मेरा वजन 105 किलो हो गया था और मेरे सारे बाल झड़ गए थे. ये नकली बाल हैं, मैं पूरी तरह से गंजा हूं. ये सिर्फ एक विग है.' उन्होंने बताया कि, साल 2014 में ड्रग्स छोड़ने के बावजूद उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह से ठीक होने और स्टेबल होने में 7 से 8 साल का लंबा समय लग गया. हनी सिंह ने पॉडकास्ट के दौरान बताया कि, उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि, उन्होंने सालों तक खुद को बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया था. इस दौरान उन्होंने अपनी बहन को फोनकर अपनी कंडीशन के बारे में बताया था.

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शैतान से बात करते थे Honey Singh?

हनी सिंह ने बताया कि, 'मैंने अपनी बहन को फोनकर बुलाया और उसे बताया कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन उसने कहा कि मुझे फिर भी शो करना होगा. ऐसे में मैंने दो गाने गाए और बाद में बीच में ही शो छोड़कर चला गया. उसके बाद मैं सात साल तक अपने घर के अंदर ही बंद रहा. मैं नहीं चाहता था कि मेरे फैंस मुझे उस हालत में देखें. मैंने खुद को अंदर बंद कर लिया था और अपने बचपन के दोस्तों तक से नहीं मिलता था. कोई बातचीत नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, टीवी और इंटरनेट सब बंद था. लोग सोचने लगे थे कि मुझसे कोई भूत-प्रेत या शैतान बात करता है.' हालांकि, सालों तक चली दवाइयों और डॉक्टरों की हेल्प से उन्हें ठीक होने में मदद मिली और वो फिलहाल बिल्कुल ठीक है.

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आपको बता दें कि, हनी सिंह आज भी भारत की सबसे पॉपुलर म्यूजिक आर्टिस्ट्स में से एक हैं, जिन्हें 'ब्राउन रंग', 'देसी कलाकार' और 'लुंगी डांस' जैसे सुपरहिट गानों के लिए जाना जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…