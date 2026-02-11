कमजोर दिल वाले न देखें! 2 घंटे 4 मिनट की वो हॉरर फिल्म, जिसे देखकर कांप जाएगी आत्मा, इस जगह देखें एकदम फ्री

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसके डरावने सीन देखकर आपकी आत्मा कांप जाएगी. इस फिल्म को आप फ्री में देख सकते हैं, लेकिन इसे अकेले में देखने की गलती ना करें.

अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें अंधेरे कमरों में डरावनी फिल्में देखने का बहुत मन करता है, तो आज हम आपके लिए एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं, जो आपकी रातों की नींद हराम करने के लिए काफी है. हॉरर के शौकीनों के लिए बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनका खौफ वक्त के साथ कम नहीं होता. आज हम बात कर रहे हैं 2 घंटे 4 मिनट की उस फिल्म की, जिसे आप अकेले में रात को नहीं देख सकते हैं. इस फिल्म का नाम है '1920: ईविल रिटर्न्स'.

फिल्म का खौफनाक मंजर

साल 2012 में रिलीज हुई यह फिल्म विक्रम भट्ट के निर्देशन में बनी '1920' सीरीज का हिस्सा है. 14 साल बीत जाने के बाद भी इस फिल्म का जादू और इसका डर कम नहीं हुआ है. फिल्म की कहानी आपको वापस उस दौर में ले जाती है जहां पुरानी हवेलियां, घने जंगल और भटकती आत्माओं का बसेरा हुआ करता था. इस फिल्म में आफताब शिवदासानी, टिया बाजपेयी, विद्या मालवडे और शरद केलकर ने अपनी एक्टिंग से जान फूंक दी है. टिया बाजपेयी ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया है जिस पर बुरी आत्मा का साया है, और उनके कुछ सीन्स इतने डरावने हैं कि कमजोर दिल वाले अपनी आंखें बंद कर लेंगे.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी जयदेव (आफताब) नाम के एक कवि के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे एक अजनबी लड़की स्मृति (टिया) मिलती है. स्मृति अपनी याददाश्त खो चुकी होती है, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पता चलता है कि स्मृति के भीतर एक बेहद खतरनाक और बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है. क्या जयदेव अपने प्यार की ताकत से उस शैतानी साये को हरा पाएगा? या फिर वह बुरी रूह सब कुछ तहस-नहस कर देगी? यही सस्पेंस फिल्म को अंत तक बांधे रखता है.

बॉक्स ऑफिस पर मचाया था तहलका

'1920: ईविल रिटर्न्स' बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. फिल्म को महज 90 करोड़ के आसपास के बजट में तैयार किया गया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत से कहीं ज्यादा, लगभग 280 करोड़ का शानदार बिजनेस किया था. सबसे अच्छी बात यह है कि इस रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म को देखने के लिए आपको किसी महंगे ओटीटी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है. यह फिल्म यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में मौजूद है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

