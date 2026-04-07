उर्वशी रौतेला से रजत दलाल तक, इन सितारों की पहली पसंद बने ब्रिजेश जोशी; जानें कैसे बदली विजुअल डायरेक्शन की परिभाषा

Bollywood Celebrity: आज तके दौर में जहां हर कोई कैमरे के पीछे खड़ा है, वहीं अहमदाबाद के ब्रिजेश जोशी ने साबित कर दिया है कि, एक 'फ्रेम' सिर्फ तस्वीर नहीं, बल्कि भावनाओं का समंदर होता है. आइए जानते हैं कैसे वो उर्वशी रौतेला से रजत दलाल तक की पहली पसंद बन गए.

How Brijesh Joshi Became First Choice Of Celebrity?: आज के डिजिटल और विजुअल-ड्रिवन दौर में, जहां हर फ्रेम एक कहानी कहता है वहीं अहमदाबाद के ब्रिजेश जोशी एक ऐस विजुअल स्टोरीटेलर बनकर उभरे हैं, जो अपनी कला के जरिए लोकल से ग्लोबल तक का सफर तय कर रहे हैं. एक समय में कैमरा उनके लिए सिर्फ एक शौक था, लेकिन आज वही उनका पैशन बन चुका है, जो उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक ले गया है. उनकी स्टोरीटेलिंग में सिनेमैटिक टच, इमोशन्स और रियल मोमेंट्स का बेहतरीन बैलेंस देखने को मिलता है, जो उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाता है. बात चाहे पर्दे पर उर्वशी रौतेला का ग्लैमर निखारने का हो या फिर रजत दलाल के बेबाक अंदाज को दिखाने का उन सबके पीछे ब्रिजेश जोशी का विजन काम करता है. ऐसे में आइए एक नजर उनकी सक्सेज स्टोरी पर डालते हैं.

क्या है ब्रिजेश जोशी की सक्सेस स्टोरी?

ब्रिजेश का सफर अहमदाबाद से शुरू हुआ, जहां उन्होंने लोगों की भावनाओं और असली पलों को समझना सीखा. उनके पिता भी एक फोटोग्राफर थे, जिन्होंने ईडर जैसे छोटे गांव से निकलकर कड़ी मेहनत से अपना रास्ता बनाया. अपने पिता के संघर्ष को करीब से देखने के बाद ही ब्रिजेश ने इस फील्ड में कदम रखने का फैसला किया. भले ही शुरुआत में यह उनका प्लान न रहा हो, लेकिन आज वो इस फील्ड के बादशाह बनते नजर आ रहे हैं और आज ब्रिजेश अपनी कंपनी BJ Mediahouse के जरिए कॉरपोरेट, सेलिब्रिटी और हाई-एंड विज़ुअल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि, उनकी कंपनी ने कम समय में ही एक मजबूत पहचान बनाई है और इंडस्ट्री में लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है.

इन सितारों के साथ काम कर चुके हैं ब्रिजेश

आपको बता दें कि, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ब्रिजेश की पकड़ तेजी से मजबूत हुई है. उन्होंने उर्वशी रौतेला, असीस कौर, डिवाइन, आदित्य गढ़वी, अदिति मिस्त्री और रजत दलाल जैसे बड़े नामों के साथ काम किया है। इसके अलावा उन्होंने बिग बॉस से जुड़े कई पॉपुलर चेहरों के साथ भी शूट किया है, जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है.

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इंटरनेशनल लेवल पर बना चुके हैं पहचान

सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ब्रिजेश अपनी क्रिएटिविटी का जलवा दिखा चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएई, टर्की, थाईलैंड, सिंगापुर और कनाडा जैसे देशों में शूट करते हुए उन्होंने अलग-अलग संस्कृतियों और लोकेशन्स को अपने कैमरे में कैद किया है. हाल ही में Meet और Dikshita के लिए शूट की गई उनकी इंटरनेशनल प्री-वेडिंग फिल्म को काफी सराहना मिली, जिसमें एक सिनेमैटिक और बॉलीवुड-स्टाइल फील नजर आती है. ब्रिजेश का मानना है कि ट्रैवलिंग ने उनके काम को एक नई दिशा दी है. उनका कहना है कि, 'हर जगह की अपनी एक अलग पहचान और खूबसूरती होती है. जब तक आप उसे महसूस नहीं करते तब तक आप उसे सही तरीके से कैप्चर नहीं कर सकते.'

क्यों हैं ब्रिजेश जोशी सेलेब्रिटीज की पहली पसंद?

आज ब्रिजेश सिर्फ एक फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर नहीं, बल्कि एक विज़ुअल डायरेक्टर के रूप में भी अपनी पहचान बना चुके हैं. म्यूजिक वीडियोज, एड फिल्म्स और प्रीमियम वेडिंग फिल्मों के जरिए वे लगातार अपने काम को नए स्तर पर ले जा रहे हैं. अहमदाबाद से शुरू हुआ यह सफर अब एक ग्लोबल विजन में बदल चुका है. ब्रिजेश जोशी की कहानी जुनून, मेहनत और लगातार आगे बढ़ने की है और जिस तरह से वे नए-नए फ्रेम्स के जरिए कहानियां गढ़ रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले समय में वे एंटरटेनमेंट और विज़ुअल इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बनने वाले हैं. यही वजह है कि, आज वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं.

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