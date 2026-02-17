ENG हिन्दी
फिल्म 'अस्सी' के चाइल्ड आर्टिस्ट से कैसे मिला परफेक्ट शॉट? अनुभव सिन्हा ने कहा ‘हमने उन्हें कहानी…’

अनुभव सिन्हा की फिल्म 'अस्सी' की क्रेज इन दिनों लोगों में खूब है. इस फिल्म के साथ फिल्म के स्टारकास्ट भी खूब सुर्खिंयों में हैं. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाओं में फिल्म का सबसे छोटा चाइल्ड आर्टिस्ट है. आइए जानते हैं कि निर्देशक ने किस तरह से इस चाइल्ड आर्टिस्ट से परफेक्ट शॉट निकलवाया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 17, 2026 5:55 PM IST

assi film

अनुभव सिन्हा की फिल्म 'अस्सी' (Assi) इन दिनों हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है. 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार यह फिल्म पहले ही काफी बज बना चुकी है. इस फिल्म का सबसे इमोशनल और खास हिस्सा है छोटा कलाकार अद्विक जायसवाल, जिसकी एक्टिंग की हर कोई तारीफ कर रहा है. अद्विक ने फिल्म में जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई है, वह समाज के उस पहलू को दिखाता है, जिसे बच्चे अपनी नजरों से देखते और समझते हैं. बिना किसी ड्रामे के, अद्विक की सादगी ने दर्शकों के दिलों को छू लिया है. यह फिल्म बच्चों के उस माहौल पर सवाल उठाती है, जिसे हम उनके लिए तैयार कर रहे हैं.

फिल्म को मिल रहा है शानदार रिस्पॉन्स

रिलीज से पहले ही फिल्म 'अस्सी' को लेकर माहौल काफी गरम है. हाल ही में हुए स्पेशल प्रीमियर और मीडिया स्क्रीनिंग के बाद जो रिव्यूज सामने आए हैं, वे कमाल के हैं. आलोचकों और मीडिया ने कहानी और इसके इमोशनल पावर की जमकर सराहना की है. मेकर्स ने फिल्म को रिलीज से पहले ही प्रेस को दिखाकर यह जता दिया है कि उन्हें अपने कंटेंट पर पूरा भरोसा है.

कैसे काम करवाया बच्चे से?

इतनी गंभीर फिल्म में एक छोटे बच्चे से काम करवाना कोई आसान बात नहीं थी. जब डायरेक्टर अनुभव सिन्हा से पूछा गया कि उन्होंने बच्चे को इतनी गहरी कहानी कैसे समझाई, तो उन्होंने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में इसका जवाब दिया. अनुभव सिन्हा ने कहा कि "सच कहूं तो हमने उसे कहानी की गहराई के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया. उसे बस इतना पता था कि किसी के साथ लूटपाट हुई है और उसे चोट लगी है. शुक्र है कि वह बहुत ही समझदार बच्चा है और वह बखूबी समझ जाता था कि उससे क्या उम्मीद की जा रही है." उन्होंने आगे बताया कि "ज्यादातर समय हम उसे कहानी को काल्पनिक और आसान भाषा में समझाते थे ताकि वह सीन की जरूरत को पूरा कर सके. वैसे भी, बच्चे सेट पर मस्ती करने आते हैं. उन्हें अपना शॉट पूरा करना होता है और फिर वापस अपने खेल में लग जाना होता है. अच्छी बात ये है कि वे असल जिंदगी में उस किरदार को जी नहीं रहे होते हैं."

फिल्म की दमदार स्टारकास्ट

इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में हैं. उनके अलावा कनी कुसरुति, रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा और मोहम्मद जीशान अय्यूब जैसे कलाकार नजर आएंगे. फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा की स्पेशल अपीयरेंस भी है. 'अस्सी' फिल्म को गुलशन कुमार और टी-सीरीज पेश कर रहे हैं. यह बनारस मीडिया वर्क्स प्रोडक्शन की फिल्म है, जिसे भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अनुभव सिन्हा ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 20 फरवरी 2026 को पूरी दुनिया के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
