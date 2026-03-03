US-Iran War के बीच कैसे बची ईशा गुप्ता की जान? अबू धाबी में फंसी एक्ट्रेस ने भारत लौटते ही बयां किया दर्द

US Iran War के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता फंस गई थी, जिसके बाद उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई थी. हालांकि, अब एक्ट्रेस की वतन वापसी हो गई है और आते ही उन्होंने अपना दर्द बयां किया है.

Esha Gupta Back to Home: अमेरिका-ईरान के बीच शुरू हुए अचानक युद्ध के चलते यूएई (UAE) में कई भारतीय लोग और सितारे फंसे हुए हैं, जिसमें से एक 'टॉक्सिक' (Toxic) एक्ट्रेस ईशा गुप्ता (Esha Gupta) भी थीं. वहां के हालातों को देखने के बाद ईशा ने भारत सरकार से उनकी वापसी में मदद की गुहार लगाई थी. हालांकि, अब एक्ट्रेस अब भारत लौट आई हैं और उन्होंने इस बात की जानकारी इंस्टा पोस्ट (Esha Gupta Post) के जरिए दी है. साथ ही एक्ट्रेस ने यूएई सरकार और होटल स्टाफ का शुक्रिया भी अदा किया और वहां फंसे होने के दौरान के अपने दर्द को भी बयां किया.

'सुरक्षित होना वाकई भगवान का आशीर्वाद है'

भारत वापस आते ही ईशा गुप्ता (Esha Gupta) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसके उन्होंने लंबा चौड़ा नोट लिखा है. एक्ट्रेस ने अपने फैंस को बताया कि, वो घर वापस आ गई हैं और सबकी दुआओं के लिए धन्यवाद कहा. साथ ही ईशा ने उस डरावने मंजर को याद करते हुए लिखा, 'हम सब जिस स्थिति में थे, वह बहुत मुश्किल थी. सुरक्षित होना वाकई भगवान का आशीर्वाद है. यह सब तब शुरू हुआ जब मैं 28 फरवरी 2026, रविवार को एयरपोर्ट पर थी.'

'अजनबी भी एक-दूसरे को दे रहे थे दिलासा'

उन्होंने घटना के बारे में आगे बताते हुए लिखा, 'दोपहर 1 बजे तक एयरपोर्ट बंद कर दिया गया और चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई क्योंकि किस को भी नहीं पता था कि हुआ क्या है. फिर मिसाइल हमले की खबरें सामने आने लगी और कोई नहीं जानता था कि, अगले ही पल हमारे साथ क्या होने वाला है. एयरपोर्ट पर मौजूद अजनबी लोग भी एक-दूसरे को दिलासा दे रहे थे और सब घर पर अपने परिवार वालों को फोन कर रहे थे.'

ईशा गुप्ता ने की UAE की तारीफ

ईशा ने आगे UAE की तारीफ करते हुए बताया, 'यहां मैं यूएई की मजबूती का जिक्र करना चाहूंगी. हम अबू धाबी एयरपोर्ट पर थे. ग्राउंड स्टाफ और एयरपोर्ट सिक्योरिटी तुरंत एक्शन में आ गए और पूरे समय शांत रहे, जबकि हम सब एक ही स्थिति में फंसे थे. उस समय तक मैंने चेक-इन नहीं किया था, इसलिए मैं मुड़ी और वापस अपने अबू धाबी के होटल चली गई. इसके बाद जो बातें मैं बता रही हूं, वो उन लोगों से सुनी हुई हैं जो हमें उस रात होटल में मिले थे.'

View this post on Instagram A post shared by Esha Gupta (@egupta)

ईशा ने अपने पोस्ट में आगे बताया कि, 'एयरपोर्ट पर लोगों को खाना खरीदने के लिए नकद पैसे दिए गए. बाद में, रात 9 बजे तक बसों का इंतजाम किया गया और यात्रियों को शहर के अलग-अलग होटलों में ठहराया गया.' एक्ट्रेस ने आगे होटल मैनेजमेंट की तारीफ की जो पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे थे. उन्होंने यह भी बताया कि, डिलीवरी वाले काम कर रहे थे और किसी भी सर्विस की कोई कमी नहीं थी.

भारत और UAE सरकार का किया धन्यवाद

वहीं अपने नोट में आगे एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि, उन्होंने रविवार को दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी और भले ही एयरपोर्ट पूरी तरह काम नहीं कर रहा था, लेकिन वहां का स्टाफ बहुत हेल्पिंग था. आगे ईशा ने सरकार का शुक्रियादा करते हुए कहा, 'हमारी सरकार का शुक्रिया जिन्होंने अपने नागरिकों को भरोसा दिलाया और हमें वापस लाने के लिए काम किया. यूएई सरकार का भी धन्यवाद जो दुनिया के नागिरकों के लिए हर देश के साथ मिलकर काम कर रही है. राधे राधे.'

इन सितारों की नहीं मिली कोई खबर

आपको बता दें कि, अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए इस युद्ध में कई लोग यूएई में फंसे हुए हैं उसमें एक एक्ट्रेस सोनल चौहान और एक्टर विष्णु मांचू भी हैं. जहां ईशा गुप्ता भारत लौट आई हैं, वहीं सोनल चौहान और विष्णु मांचू को लेकर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

