IMDb Rating: कैसे तय होती है किसी फिल्म की IMDb रेटिंग? जानिए इस रेटिंग सिस्टम का पूरा सच

IMDb Rating: आप भी कोई फिल्म या वेब सीरीज देखने से पहले उसकी IMDb रेटिंग चेक करते हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन रेटिंग को कैसे दिया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या है?

फिल्म की IMDb रेटिंग

जब भी कोई नई फिल्म या वेब सीरीज रिलीज होती है, तो सिनेमा लवर्स का पहला सवाल यही होता है कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है. अगर रेटिंग 8 से ऊपर है, तो लोग आंख बंद कर के थिएटर्स में चले जाते हैं या वीकेंड पर ओटीटी पर पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाते हैं. वहीं, अगर रेटिंग 5 या 6 के आसपास हो, तो अच्छी फिल्म को लोग अपनी वॉचलिस्ट से बाहर कर देते हैं. इंडियन फिल्मों से लेकर हॉलीवुड तक, IMDb को फिल्मों की सक्सेस और डिजास्टर का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह IMDb रेटिंग क्या है और कैसे दी जाती है?

क्या है IMDb रेटिंग?

आपको बता दें कि IMDb का मतलब होता है 'इंटरनेट मूवी डेटाबेस'. यह इंटरनेट पर फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी शोज का एक बहुत बड़ा डिजिटल लाइब्रेरी है. यहां आपको दुनिया भर के एक्टर्स की बायोग्राफी, डायरेक्टर्स की लिस्ट, अपकमिंग फिल्मों के ट्रेलर्स और उनकी रिव्यूज जैसी हर छोटी-बड़ी जानकारी एक ही जगह मिल जाती है.

इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है. इसकी शुरुआत साल 1990 में हुई थी और तब इसका नाम ‘दोज आइज’ (Those Eyes) था. इसे ब्रिटेन के एक कंप्यूटर प्रोग्रामर और फिल्म प्रेमी कर्नल नीधम ने बनाया था. शुरुआती दिनों में यह सिर्फ एक हॉबी प्रोजेक्ट जैसा था, जो बाद में 1993 में वर्ल्ड वाइड वेब पर एक पोर्टल के रूप में आया. साल 1996 में इसे यूनाइटेड किंगडम में बाकायदा एक कंपनी (इंटरनेट मूवी डेटाबेस लिमिटेड) के रूप में रजिस्टर्ड किया गया. इसके बाद, साल 1998 में दुनिया की बड़ी कंपनी अमेजन ने इसे खरीद लिया.

कैसे तय होती है रेटिंग?

आखिर ये रेटिंग तय कैसे होती है? बहुत से लोगों को लगता है कि यह गणित बिल्कुल सीधा है. जैसे मान लीजिए किसी फिल्म को 100 लोगों ने वोट दिया, तो सबके नंबर्स को जोड़कर 100 से भाग दे दिया और निकल आया ऐवरेज स्कोर! लेकिन ऐसा नहीं है, IMDb इतना सीधा नहीं है. अगर ऐसा होता, तो कोई भी पीआर कंपनी या फैंस का ग्रुप रातभर में हजारों फर्जी अकाउंट बनाकर अपनी पसंदीदा फिल्म को 10 में से 10 रेटिंग दिलवा देते.

इस फर्जीवाड़े और हेरफेर को रोकने के लिए IMDb इस्तेमाल करता है 'वेटेड ऐवरेज सिस्टम'. इसका मतलब यह है कि यहां हर इंसान के वोट की वेल्यू एक जैसी नहीं होती है. जो लोग इस प्लेटफॉर्म पर पुराने हैं, जो लगातार हर तरह की फिल्में देखते हैं और रिव्यूज लिखते हैं, उन्हें सिस्टम 'रेगुलर वोटर' मानता है. इन रेगुलर वोटर्स के एक वोट की वैल्यू उस यूजर से कहीं ज्यादा होती है, जिसने सिर्फ किसी एक खास फिल्म के लिए पांच मिनट पहले ही नया अकाउंट बनाया हो.

फर्जी रेटिंग और स्पैमर्स

आजकल सोशल मीडिया पर 'बॉयकॉट' का ट्रेंड बहुत आम हो गया है. किसी बड़ी फिल्म के रिलीज होते ही कुछ लोग जानबूझकर उसे 1 स्टार देने लगते हैं, तो कुछ लोग बिना देखे ही 10 स्टार ठोक देते हैं. ऐसे माहौल में असली और न्यूट्रल दर्शकों को धोखा न मिले, इसके लिए IMDb का एल्गोरिदम बेहद कड़ा है.

IMDb का सिस्टम इन अजीबोगरीब बदलावों को तुरंत भांप लेता है. अगर अचानक किसी फिल्म को बहुत सारे 1 स्टार या 10 स्टार मिलने लगते हैं, तो सिस्टम समझ जाता है कि यहां कुछ गड़बड़ है. ऐसे में वो इन स्पैम वोट्स को फिल्टर कर देता है और फाइनल रेटिंग करते समय इनके वेटेज को लगभग शून्य कर देता है. यही कारण है कि कई बार किसी नई फिल्म को शुरुआती दिनों में 9 से ज्यादा की धांसू रेटिंग मिल जाती है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है और ज्यादा लोग वोट करते हैं, उसका ग्राफ नीचे आ जाता है और वह टॉप लिस्ट से बाहर हो जाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.