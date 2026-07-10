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अब कैसी है एक्टर राजेश शर्मा की तबीयत? असिस्टेंट ने शेयर की हेल्थ अपडेट, कहा ‘अफवाहों पर न दें ध्यान'

Rajesh Sharma Health Update: एक्टर राजेश शर्मा की तबीयत बिगड़ने के बाद अब उनकी सेहत में सुधार है. उनके असिस्टेंट और एक्ट्रेस सुदीपा चटर्जी ने सही हेल्थ अपडेट शेयर किया है. आइए जानते हैं…

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By: Shreya Pandey | Published: July 10, 2026 8:14 AM IST
अब कैसी है एक्टर राजेश शर्मा की तबीयत? असिस्टेंट ने शेयर की हेल्थ अपडेट, कहा ‘अफवाहों पर न दें ध्यान'

कैसी है राजेश शर्मा की तबीयत?

'खोसला का घोसला' और प्रभास की आने वाली फिल्म 'फौजी' के को-स्टार राजेश शर्मा को लेकर पिछले कुछ दिनों से फैंस काफी परेशान थे. सोशल मीडिया पर उनकी गंभीर बीमारी को लेकर तरह-तरह की बातें बनाई जा रही थीं. लेकिन अब उनके चाहने वालों के लिए एक राहत भरी खबर आई है. राजेश शर्मा की सेहत में सुधार हो रहा है और वो धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं. उनकी करीबी दोस्त और एक्ट्रेस सुदीपा चटर्जी ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि एक्टर की हालत पहले से काफी बेहतर है.

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हैदराबाद से लौटते ही आया तेज बुखार

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब राजेश शर्मा हैदराबाद से अपनी शूटिंग पूरी करके लौटे थे. लौटने के बाद अचानक उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया. शुरुआत में राजेश जी को लगा कि शायद किसी आम मच्छर या कीड़े ने काट लिया होगा, इसलिए वो सीधे घर चले गए और इसे हल्के में लिया. लेकिन देखते ही देखते उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने जांच में पाया कि उन्हें किसी अनजान जहरीले कीड़े ने काटा है.

फेफड़ों तक फैला था इन्फेक्शन?

राजेश शर्मा के अस्पताल में भर्ती होते ही इंटरनेट पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया. कुछ खबरों में तो यहां तक दावा कर दिया गया कि इन्फेक्शन उनके फेफड़ों तक पहुंच गया है और वो बेहद नाजुक हालत में हैं. इन डराने वाली खबरों पर विराम लगाते हुए राजेश शर्मा के असिस्टेंट ने सच्चाई सामने रखी है. असिस्टेंट ने कहा, "राजेश जी की हालत अब बहुत बेहतर है. सोशल मीडिया पर उनके बारे में बहुत सारी फेक न्यूज फैला दी गई है. मैं 24 घंटे उनके साथ अस्पताल में ही हूं, और जैसा लोग कह रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है. इन्फेक्शन सिर्फ उनके पैर में है और वो तेजी से ठीक हो रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि आने वाले दो-तीन दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी."

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मुश्किल वक्त में दोस्तों ने थामा हाथ

एक्ट्रेस सुदीपा चटर्जी ने बताया कि राजेश शर्मा उनके परिवार के बेहद करीबी सदस्य जैसे हैं. राजेश जी की मां काफी बुजुर्ग हैं और उनकी बहन विदेश में रहती हैं, ऐसे में जैसे ही सुदीपा को उनकी तबीयत खराब होने का पता चला, वो तुरंत उन्हें अस्पताल ले गईं. सुदीपा ने कहा कि "अस्पताल में लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं और डॉक्टर उन पर कड़ी नजर रखे हुए हैं. पिछले दो दिनों में उनके स्वास्थ्य में काफी अच्छा सुधार देखा गया है." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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