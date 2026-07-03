Alpha First Review: कैसी है आलिया भट्ट की स्पाई-थ्रिलर 'अल्फा'? पहला रिव्यू आया सामने, क्रिटिक्स ने दिए इतने स्टार्स

Alpha First Review: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्टारर स्पाई यूनिवर्स की मच-अवेयटेड फिल्म 'अल्फा' का पहला रिव्यू सामने आ गया है. क्रिटिक कुलदीप गढ़वी ने फिल्म को एक्शन, सस्पेंस और इमोशन का एक धांसू और पैसा-वसूली पैकेज बताया है.

आलिया भट्ट की स्पाई-थ्रिलर 'अल्फा'?

यशराज फिल्म्स (YRF) के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' आज यानी 3 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही जबरदस्त क्रेज था, और अब इसका पहला ऑफिशियल रिव्यू भी सामने आ चुका है. डायरेक्टर शिव रवैल के निर्देशन और आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को लेकर शुरुआती रिस्पॉन्स बेहद शानदार आ रहा है. फिल्म क्रिटिक कुलदीप गढ़वी ने इस हाई-ऑक्टेन मूवी को देखने के बाद इसे 4 स्टार (4/5) की धाकड़ रेटिंग दी है. अगर आप भी वीकेंड पर थिएटर्स जाने का मन बना रहे हैं, तो टिकट बुक करने से पहले जान लीजिए कि यह फिल्म कैसी है.

इंटरवल के बाद मचा तहलका

फर्स्ट रिव्यू के मुताबिक, 'अल्फा' एक बेहद स्टाइलिश और हाई-स्पीड स्पाई थ्रिलर फिल्म है. फिल्म की शुरुआत थोड़ी शांत होती है क्योंकि डायरेक्टर दोनों महिला एजेंट्स की बैकस्टोरी और उनके किरदारों के बारे में है. लेकिन जैसे ही इंटरवल होता है, कहानी सुपरफास्ट मोड में आ जाती है. इसके बाद फिल्म में ऐसे-ऐसे ट्विस्ट, टर्न्स और सस्पेंस देखने को मिलते हैं जो दर्शकों को अपनी सीट से हिलने का मौका नहीं देते.

आलिया ने दिखाया दम

परफॉर्मेंस की बात करें तो आलिया भट्ट एक बार फिर साबित कर चुकी हैं कि उन्हें इंडस्ट्री की नंबर-1 एक्ट्रेस क्यों कहा जाता है. आलिया इस फिल्म की असली जान हैं. उन्होंने अपने किरदार के दर्द और भावनाओं को भी बहुत खूबसूरती से परदे पर उतारा है. वहीं, शरवरी वाघ ने भी हर फ्रेम में आलिया को कड़ी टक्कर दी है. दोनों फीमेल एजेंट्स के बीच की बॉन्डिंग और ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है.

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ऋतिक रोशन का सरप्राइज

फिल्म में विलेन के रूप में बॉबी देओल ने अपनी दमदार और डरावनी मौजूदगी से एक बार फिर महफिल लूट ली है. उनका नेगेटिव रोल दर्शकों के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है. वहीं, एवरग्रीन अनिल कपूर ने भी अपनी मैच्योर एक्टिंग से कहानी को एक मजबूत सहारा दिया है. लेकिन इस पूरी फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज सुपरस्टार ऋतिक रोशन का कैमियो है.

फिल्म का एक्शन और विजुअल्स

तकनीकी तौर पर फिल्म बहुत ही शानदार बनी है. इसकी सिनेमैटोग्राफी इतनी गजब की है कि कई सीन्स आपको हॉलीवुड की 'मिशन इम्पॉसिबल' या 'जेम्स बॉन्ड' जैसी फिल्मों की याद दिलाएंगे. फिल्म के हैंड-टू-हैंड कॉम्बैट और गाड़ियों के हाई-स्पीड चेजिंग सीक्वेंस इसकी सबसे बड़ी यूएसपी हैं. कुल मिलाकर, 'अल्फा' एक्शन, दमदार एक्टिंग और बेहतरीन विजुअल्स का एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बो है, जिसका मजा सिनेमाघर की बड़ी स्क्रीन पर ही लिया जा सकता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.