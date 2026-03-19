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Dhurandhar 2 में कैसा है यामी गौतम का किरदार? 1 मिनट के सीन में ही कर गई बड़ा काम

Dhurandhar 2 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और इसे दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉस भी मिल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यामी गौतम का किरदार क्या है. अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 19, 2026 12:54 PM IST

Dhurandhar 2 में कैसा है यामी गौतम का किरदार? 1 मिनट के सीन में ही कर गई बड़ा काम
कैसा है 'धुरंधर 2' में यामी गौतम का किरदार?

Dhurandhar 2: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) रिलीज के साथ ही सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है. 'धुरंधर' की तरह ही इसके सीक्वल ने भी थिएटर्स में आते ही बवाल काटना शुरू कर दिया है. हर तरफ बस रणवीर सिंह, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के साथ-साथ बड़े साहब के चर्चे हैं, लेकिन इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी है, जिसके बारे में ना के बराबर बात हो रही है. ये कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम (Yami Gautam) हैं, जिन्होंने फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस दी है.

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यामी गौतम के किरदार से उठा पर्दा

दरअसल, जब से 'धुरंधर 2' यामी गौतम की एंट्री की खबर सामने आई थी, तभी से सोशल मीडिया पर उनके कैरेक्टर को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब फिल्म के रिलीज के बाद उनके कैरेक्टर और लुक से पर्दा उठ गया है. यामी गौतम ने मूवी में स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर एंट्री ली है. इसमें एक्ट्रेस महज 1 मिनट का सीन है, लेकिन इसमें भी बड़ा धमाका कर जाती है.

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1 मिनट के सीन में कर गई ये बड़ा काम

फिल्म में एक सीन में यामी गौतम (Yami Gautam In Dhurandha 2) की एंट्री होती है, जिसमें वो शाजिया बानो के किरदार में नजर आ रही हैं, जो एक नर्स होती हैं. फिल्म में वो 1 मिनट के लिए आती हैं और हमजा की मदद करते हुए एक आतंकवादी को इंजेक्शन लगाकर चली जाती हैं. इस मिनट के सीन में एक्ट्रेस आतंकी को मौत के घाट उतारने का काम कर गईं.

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4 घंटे की फिल्म में सीट से हिलने का नहीं मिलेगा मौका

आपको बता दें कि, ये पहला मौका नहीं है जब यामी गौतम ने आदित्य धर की फिल्म में काम किया है. इसके पहले वो वो आदित्य की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' और 'आर्टिकल 370' से धूम मचा चुकी हैं. मालूम हो कि, इस मूवी का दर्शकों को महीनों से इंतजार था और जैसा की लोगों को मेकर्स से उम्मीद थी कि, वो कुछ बड़ा धमाका करेंगे वैस फिल्म के अंदर भी देखने को मिल रहा है. मूवी में हर एक मोड़ पर सस्पेंस और ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. एक-एक कैरेक्टर के पीछे छुपे राज का खुलासा होता है. करीब 4 घंटे की मूवी को देखते हुए आपका एक बार भी सीट से उठने का मन नहीं करेगा.

Dhurandhar 2 की स्टार कास्ट

जैसा की आप सभी लोग जानते ही हैं, ये फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है और इस सीरीज का आखिरी पार्ट है. इसमें पुरानी कास्ट (Dhurandhar 2 Star Cast) रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर. माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और गौरव गोरा अपनी भूमिकाओं में वापस लौटे हैं. साथ ही, यामी गौतम भी फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आ रही हैं. वहीं पहले पार्ट में लाइमलाइट लूटने वाले अक्षय खन्ना इस पार्ट में नजर नहीं आए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी के साथ बने रहिए.

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Aditya Dhar Dhurandhar 2 Entertainment News Ranveer Singh Yami Gautam